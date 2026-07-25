Los Cursos de Verano de la UC ofrecerán este lunes en Laredo un taller para familias para aprender desde el movimiento

Mónica Yunquera - UC

SANTANDER, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC) en Laredo celebrarán este lunes, 27 de julio, la actividad 'Jugamos con nuestros cuerpos. Taller de movimiento en familia', una propuesta cultural dirigida por la maestra y profesora de danza y movimiento Mónica Yunquera.

En ella podrán participar padres, madres, abuelos e hijos y podrán compartir dos horas de exploración corporal en las que el cuerpo se convertirá en una herramienta para comunicarse, crear y aprender.

Así, en la sesión, que tendrá lugar de 17.00 a 19.00 horas en la Sala de Exposiciones del Antiguo Ayuntamiento, los participantes construirán una creación colectiva a partir de diferentes dinámicas guiadas por la música y ayudados por un cuento ilustrado y muñecos articulados.

De esta forma, la propuesta alternará momentos de exploración individual con otros de trabajo en parejas y en grupo.

Maestra de Educación Infantil desde hace casi dos décadas, Yunquera desarrolla desde hace 15 años un proyecto que integra el movimiento dentro del ámbito educativo con alumnado desde Infantil hasta sexto de Primaria.

Según explica, cada una de las dinámicas que se abordarán en el taller está concebida para estimular la creatividad de forma espontánea.

A partir de unas reglas sencillas, las familias afrontarán pequeños retos en los que cada participante encontrará su propia forma de resolverlos mediante el movimiento. "Cada actividad propone unas normas básicas y cada uno juega con las herramientas que tiene para encontrar su manera de hacerlo", detalla.

La profesora insiste en que, para participar en esta iniciativa "no es necesario ser bailarín ni tener experiencia previa", ya que "lo más importante es jugar, atreverse y superar la barrera de la vergüenza", comenta.

En su opinión, "tenemos mucho más que unos brazos y unas piernas para caminar". Por eso, su intención es que la actividad despierte la curiosidad por seguir explorando el movimiento una vez finalice la sesión.

Por último, la docente confía en que esa experiencia contribuya a recuperar el valor del juego en cualquier etapa de la vida. "Quiero que se lleven ese gusanillo para seguir jugando. Parece que cuando cumplimos seis años ya no podemos jugar, y el juego tiene muchísimos beneficios para todos", concluye.

ESTA SEMANA

Del 29 al 31 de julio, la sede laredana acogerá el curso 'Cosmología actual. Ciencia y filosofía', dirigido por Francisco González de Posada, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina.

La formación ofrecerá una aproximación al conocimiento actual sobre el universo desde una perspectiva interdisciplinar, en la que los participantes podrán profundizar en cuestiones relacionadas con el origen, la evolución y la estructura del cosmos, abordando tanto los avances científicos como las implicaciones filosóficas que plantean las grandes preguntas sobre el universo.

El programa continuará el miércoles, a las 20.00 horas, en el Centro Cultural Doctor Velasco, donde Amaia Carreira ofrecerá una conferencia dedicada a analizar la evolución de los dispositivos de reproducción musical desde una perspectiva de género.

Bajo el título '¿Quién manda en el tocadiscos? Del fonógrafo de las mujeres al hi-fi de los hombres: música, género y poder en el espacio doméstico', la investigadora propondrá un recorrido histórico por la transformación de estos aparatos y su relación con los cambios en los roles familiares y sociales, poniendo el foco en cómo la tecnología doméstica también refleja las relaciones de poder y las desigualdades de género, ha indicado la UC en nota de prensa.