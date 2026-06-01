Los Cursos de Verano de la UC publican su programación en la web, donde también se puede realizar la matrícula

Presentación de los Cursos de Verano 2026 - UNIVERSIDAD DE CANTABRIA

SANTANDER 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los Cursos de Verano 2026 de la Universidad de Cantabria (UC) ha publicado la programación en su web, donde también se puede realizar la matrícula.

Los cursos ofertados, distribuidos por sedes y temáticas pueden consultarse en https://web.unican.es/cursosdeverano/cursos-monograficos

Ademá, está abierto el periodo de matrícula que podrá hacerse efectiva como se indica: alumnado y personal de la Universidad de Cantabria, a través de Campus Virtual de la UC; y personas no vinculadas a la UC, siguiendo las instrucciones indicadas en https://web.unican.es/cursosdeverano/alumnado-y-matricula/ma...

En cuanto a empresas y entidades/organismos públicos, si necesitan factura para efectuar el pago de matrículas es imprescindible contactar con la Secretaría de Cursos de Verano y Extensión Universitaria en cv.ceu@unican.es. No se podrá emitir factura si ya se han realizado las inscripciones a través de la web.

De forma paralela, las actividades culturales --conferencias, talleres, conciertos, etcétera-- abiertas al público y gratuitas, que se desarrollarán en diferentes sedes, se pueden consultar en https://web.unican.es/cursosdeverano/actividades-culturales

La Universidad de Cantabria ha programado 57 cursos y 55 actividades culturales este verano en 16 sedes en otros tantos ayuntamientos. En los monográficos se debatirá de variados temas en distintas áreas, como corrupción y nuevos delitos, ética y política, educación, sostenibilidad, cultura o la incidencia de la Inteligencia Artificial en ámbitos como la industria o la sanidad.

La programación académica se acompañará de jornadas, mesas redondas, talleres --entre ellos dos novedosos sobre yoga y danza destinados a familias y que se impartirán en Laredo--, conciertos, proyecciones de documentales, conferencias y conversaciones, entre las que destaca una charla con el músico cántabro 'Rulo'.

La 41 edición de los Cursos de Verano de la UC se desarrollará entre el 17 de junio y el 19 de agosto. Arrancarán a las 19.00 horas en la iglesia pejina de Santa María de la Asunción con la conferencia inaugural, a cargo de la astrofísica Montserrat Villar y que bajo el lema 'Cuando la oscuridad cubrió toda la tierra' abordará fenómenos como los eclipses, en un verano marcado por el solar que podrá verse el 12 de agosto en Cantabria.

La programación concluirá el 19 de ese mes, también a las siete de la tarde, con la conferencia de clausura en el Centro Cultural Doctor Velasco de Laredo. Será impartida por la arquitecta, urbanista y directora de la Cátedra UNESCO de Género de la Universidad Complutense de Madrid, Inés Sánchez Madariaga, quien abordará "cómo construir ciudades más igualitarias e inclusivas" desde el título 'Género y urbanismo: retos y experiencias'.

Los cursos y actividades estivales de la Universidad cántabra se desarrollarán, además de en su sede histórica de Laredo, en los municipios de Camargo, Castro Urdiales, Colindres, Comillas, Hermandad de Campoo de Suso, Los Corrales de Buelna, Piélagos, Potes, Ramales de la Victoria, Reinosa, San Vicente de la Barquera, Santa Cruz de Bezana, Santander, Suances y Torrelavega.