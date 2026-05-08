El DCP48 trae a Cantabria a Alberto Rodríguez, Goya a la mejor dirección y guion por 'La isla mínima'

Archivo - El director de cine Alberto Rodríguez - Unanue - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, a través de Cantabria Film Commission, ha organizado un nuevo Diálogo de Cine y Producción (DCP) que contará con la participación del director Alberto Rodríguez, premio Goya a la mejor dirección y mejor guion original por 'La isla mínima', entre otros.

Se trata del DCP48 que, bajo el título de 'Alberto Rodríguez. El talento minucioso', tendrá lugar el próximo 16 de mayo en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus y en el que también participará el escritor Pablo García Casado, ganador del premio nacional de la crítica en la sección de poesía.

La jornada comenzará a las 16.30 horas con una charla de Rodríguez para hablar de su experiencia en la dirección, para después, a las 18 horas, pasar a la proyección de 'La isla mínima'. En torno a las 19.45 horas tendrá lugar la charla 'Fundar un territorio', que compartirán Alberto Rodríguez y Pablo García Casado con el público. La entrada para asistir al DCP48 es libre, aunque hay que recoger invitación en taquilla de manera previa.

El director de Cantabria Film Commission, Víctor Lamadrid, ha considerado esta jornada como "muy especial" al contar con "una persona de la trayectoria de Alberto, que viene a Cantabria a compartir su experiencia y a ser parte de esta bonita aventura que son los DCP".

"Su talento, minuciosidad y capacidad de trabajo son seña de identidad de todos sus trabajos, a la par que su humildad, siempre predispuesto a aprender, algo que no es habitual en personas con su trayectoria y éxitos", ha apuntado.

Alberto Rodríguez estudió Imagen y Sonido en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de Sevilla. Su carrera se inició en 1997 con el corto 'Banco', que rodó en video junto a Santiago Amodeo. La película obtuvo 15 premios y el éxito les permitió rodar en 1999 una nueva versión en cinemascope.

En 2000 realizó su primer largometraje, 'El factor Pilgrim', una producción por la que recibió una mención especial del jurado de nuevos realizadores del Festival de San Sebastián de 2000 y en 2012 se estrenó 'Grupo 7', con la que optó a 16 premios Goya y obtuvo dos de estos galardones.

En 2014 estrena 'La isla mínima', la gran triunfadora de la edición número 29 de los Premios Goya con 10 galardones, incluido mejor película. En 2018 estrenó la serie 'La peste', creada y dirigida por él y ambientada en la Sevilla de finales del siglo XVI.

En agosto de 2021 comenzó a rodar 'Modelo 77', una película protagonizada por Miguel Herrán y Javier Gutiérrez que inauguró la 70 edición del Festival de Cine de San Sebastián en 2022.

En 2025 estuvo por duplicado en San Sebastián con la película 'Los tigres' y la serie 'Anatomía de un instante', sobre el golpe de Estado del 23F. Este mismo año recibió el Giraldillo de Honor, el máximo galardón que concede el Festival de Cine Europeo de Sevilla.

Pablo García Casado, nacido en Córdoba en 1972, es licenciado en Derecho y Doctor en Cinematografía. Desde 2008 están a su cargo las actividades de la Filmoteca de Andalucía.

Es autor, entre otros, del libro 'Rafael Cobos. Escritura y pantalla', además de otros estudios y publicaciones sobre archivos fílmicos y cultura cinematográfica. Compagina su trabajo y su actividad investigadora con la creación literaria, obteniendo recientemente el Premio de la Crítica 2025 por su libro 'Cada uno es mucha gente'.