DEAN denuncia posibles envenenamientos de gatos en Mazcuerras

SANTANDER 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación DEAN (Defensa Animal Cantabria) ha presentado un escrito oficial al Ayuntamiento de Mazcuerras tras recibir información sobre posibles casos de envenenamiento de gatos comunitarios en el municipio, en el que exige actuar de inmediato e implantar el método CER.

En el documento, la entidad recuerda al Consistorio sus obligaciones legales en materia de protección animal y le exige la implantación urgente del método CER (Captura, Esterilización y Retorno), tal como establece la Ley de Bienestar de los Animales.

"No aplicar el método CER no es una opción, es una ilegalidad. Los ayuntamientos están obligados a gestionar éticamente las colonias felinas y a prevenir cualquier maltrato o abandono y si se confirma que los gatos están siendo envenenados, estaríamos ante un delito de maltrato animal. La pasividad institucional puede tener consecuencias legales muy serias", ha adviertido la presidenta y portavoz de la Federación DEAN, Victoria Cedrún.

Según ha informado el coletivo en un comunicado, el documento remitido al Consistorio detalla que la Ley atribuye a los ayuntamientos la responsabilidad directa de censar las colonias, esterilizar y retornar los gatos comunitarios a su colonia, garantizar su atención veterinaria y prevenir cualquier práctica cruel o letal, así como de colaborar con entidades registradas y personal veterinario.

Por su parte, la Directriz Técnica de la Dirección General de Derechos de los Animales añade que los municipios deben planificar y ejecutar programas CER adaptados a su realidad local, asegurando la formación del personal, la atención veterinaria y la prohibición expresa del uso de venenos, trampas o métodos letales.

"Los gatos comunitarios no son animales abandonados, son parte del entorno urbano y están protegidos por ley. No vamos a permitir que ningún ayuntamiento mire hacia otro lado mientras los animales son maltratados o envenenados impunemente", ha subrayado la portavoz.

DEAN ha solicitado que Mazcuerras informe por escrito en un plazo máximo de un mes sobre sus actuaciones en materia de colonias felinas y que investigue de forma inmediata los casos de envenenamiento, trasladando la información a las autoridades competentes (SEPRONA, Fiscalía o Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural).

Al hilo, la federación ha advertido que "este aviso no es solo para Mazcuerras, es un toque de atención para todos los ayuntamientos de Cantabria. Quien no implante el método CER está incumpliendo la Ley arriesgándose a sanciones, denuncias y pérdida de credibilidad pública".

Además, ha avanzado que, de persistir la inacción, ejercerá todas las acciones legales disponibles, incluidas denuncias administrativas ante la Dirección General de Derechos de los Animales, ante la Consejería, y, si procede, denuncias penales por omisión del deber de actuar o maltrato animal.