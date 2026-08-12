Una decena de carreteras y viales cortados y restricciones y desvíos en media docena por el eclipse

Inforamción de cortes de circulación y restricciones de tráfico en carreteras cántabras por el eclipse - 112

SANTANDER 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una decena de carreteras y viales de Cantabria están totalmente cerrados al tráfico este miércoles, 12 de agosto, por el eclipse solar, que será visible en toda la comunidad autónoma, y además hay media docena de vías con restricciones o desvíos, ha informado el 112.

La interrupción del tráfico es total en los accesos a Fuente del Chivo, en Alto Campoo; al mirador de Peña Cabarga, en Medio Cudeyo; al faro de Ajo, en Bareyo (en el vial de acceso y desde la rotonda de la playa de Cuberrís); a las playas de Gerra y La Revilla, en San Vicente de la Barquera; en seis accesos al monte La Picota desde Mortera, en Piélagos; en dos calles de Suances (Madrid y Sobremar) que acceden al faro de la localidad; y en la carretera que sube al monte Ibio.

Se trata de cierres preventivos, por concentración de visitantes, que en algunos casos como en Peña Cabarga se va a prolongar 24 horas, en los que se hacen controles de acceso para la observación, o solo pueden pasar vehículos de servicios esenciales o de emergencias.

Además, hay entrada restringida para los mismos en la costa de Liencres, restricciones de acceso a La Picota desde Boo, o sentidos únicos de circulación, como a la playa de Tagle en Suances o en un tramo de la carretera que va Valdáliga a San Vicente de la Barquera.