Una decena de estudiantes se concentran en Santander contra las últimas reformas educativas

SANTANDER, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una decena de estudiantes se ha concentrado hoy en Santander frente a la sede de la Consejería de Educación contra las últimas reformas educativas, concretamente la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE); la Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, por la introducción de la FP Dual; y en el ámbito universitario, contra la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) y la Ley de Convivencia Universitaria (LCU), esta última ya aprobada.

Estos jóvenes se han unido así a las concentraciones convocadas en varias provincias de todo el país por las asociaciones Estudiantes en Movimiento y Frente de Estudiantes, que también ha llamado hoy a la huelga general estudiantil para expresar su rechazo a las reformas educativas.

Diego Vallejo, representante del Frente de Estudiantes en Cantabria, ha puesto el acento en la FP Dual, pues a su juicio acabará suponiendo que haya "un montón de prácticas no remuneradas o remuneradas de forma muy baja", que "lo que buscan es que los estudiantes sirvamos de mano de obra barata para los empresarios".

Una situación que, en su opinión, se trasalda también a las universidades. "Lo que estamos observando con la nueva reforma, a parte de que nos parece que va encaminada a ser un cambio educativo para que se introduzcan aún más las empresas en las universidades, es que sirvamos de mano de obra con prácticas gratuitas".

Vallejo opina que, con este sistema, las empresas "se aprovechan de los chavales: están de prácticas, no les pagan o incluso les cobran por realizar un trabajo para la empresa que incluso le genera beneficios, y así se ahorran un dineral".

En este sentido ha puesto el ejemplo de una compañera que está haciendo prácticas en una empresa de Cantabria que había contratado estudiantes para hacer una aplicación. "A esa empresa, otra empresa le pagaba 80 euros la hora por la aplicación; cogieron a un chaval de prácticas y le pagaron a cuatro euros la hora por realizarla. Hay 76 euros que la empresa se está llevando sin hacer nada y es injusto".

En definitiva, los estudiantes censuran el cambio de introducir empresas en las universidades e institutos. "Queremos que existan prácticas, pero que sean remuneradas de forma justa; y que sean prácticas y no contratos de trabajo, porque lo que vemos es que las prácticas se convierten en contratos de trabajo, es decir, haces el mismo trabajo pero cobrando mucho menos".

Por su parte, el representante de Jóvenes Comisiones Obreras de Cantabria, David Aguirre, ha acudido a apoyar la concentración, junto con la secretaria general del sindicato, Rosa Mantecón, además de porque considera "interesante la unión entre los trabajadores y los estudiantes", porque su sección comparte "totalmente" las reivindicaciones del Frente de Estudiantes y Estudiantes en Movimiento ante las reformas "de calado" que se han producido en los últimos años en el sistema educativo, tanto a nivel de universidad como de enseñanzas medias.

CCOO está en contra de la LOMLOE porque "no deja de ser una LOE 2.0" ya que, aunque revierte "los aspectos fundamentales" de la LOMCE, "se queda a medio camino", ha señalado.

Respecto a la nueva Ley de FP, el sindicato no comparte las prácticas no remuneradas; y rechaza la Ley de Convivencia Universitaria porque "limita el asociacionismo en la universidad y no va a hacia la democratización de la universidad".

Además de en Santander, se han celebrado concentraciones en Madrid, Barcelona, A Coruña, Albacete, Alicante, Almería, Burgos, Cádiz, Ciudad Real, Córdoba, Granada, Iruña, León, Logroño, Málaga, Murcia, Oviedo, Salamanca, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza.