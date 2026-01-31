Decenas de personas recorren El Alisal en apoyo a Palestina y exigen el embargo total de armas a Israel

Decenas de personas recorren El Alisal en apoyo de Palestina y exigen el embargo total de armas a Israel - INTERPUEBLOS

SANTANDER 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 150 personas --según la organización-- se han manifestado este sábado en la zona de El Alisal, en Santander, en apoyo al pueblo palestino y han exigido un embargo total de armas y la ruptura de relaciones con Israel.

Así han respondido a la convocatoria realizada por el Comité de Solidaridad con los Pueblos-Interpueblos, que respaldado por alrededor de cuarenta organizaciones sociales de Cantabria, ha organizado esta movilización dentro del llamamiento realizado a nivel estatal por la Red de Solidaridad contra la Ocupación y la Colonización de Palestina (RESCOP), a la que se han sumado aproximadamente cuarenta ciudades en todo el territorio español.

Asimismo, la marcha se ha centrado en promover el boicot deportivo y comercial a las empresas que "apoyan la colonización y el genocidio".

De esta forma, ha partido al mediodía del Complejo Municipal de Deportes Ruth Beitia, donde se han leído mensajes relacionados con el boicot deportivo. Posteriormente, el grupo ha recorrido diversas calles de la zona hasta llegar a las inmediaciones del Centro Comercial El Alisal.

Allí, además de repartirse folletos, se ha hecho lectura de varios discursos que han denunciado la "complicidad" de algunas empresas con lo que los organizadores han calificado como el "estado genocida de Israel".

La movilización ha concluido con la lectura de un manifiesto en el que también se ha condenado "el plan colonialista impulsado por el Gobierno de los Estados Unidos".

"No aceptaremos que se rediseñe el futuro de Palestina desde los despachos de las potencias coloniales. Corresponde a los palestinos, dentro de Palestina y en la diáspora, decidir su futuro", ha clamado el documento, en el que igualmente se ha denunciado el "bloqueo" de la entrada de ayuda humanitaria esencial y se ha pedido sanciones internacionales al régimen de "apartheid israelí".

Además, se ha afirmado que "el supuesto alto al fuego anunciado no pone fin a la violencia" y que Israel "ha violado sistemáticamente los acuerdos, asesinando ya a más de 400 palestinos durante este periodo".