Decenas de personas se suman al minuto de silencio en Santander por las víctimas de El Bocal

Santander guarda un minuto de silencio por las víctimas de El Bocal

Santander ha guardado este mediodía un minuto de silencio por las cinco víctimas mortales del accidente ocurrido en la zona de El Bocal, que ha tenido lugar en la Plaza del Ayuntamiento y ha congregado a decenas de personas.

Al acto ha asistido la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y varios consejeros, entre ellos el de Educación, Sergio Silva, y una representación de su departamento como la directora general de Formación Profesional, Cristina Montes Barrio.

Asimismo, han estado presentes la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, concejales del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santander y los portavoces de los grupos municipales, además de varios diputados regionales y dirigentes de distintos partidos políticos en la comunidad.

Paralelamente, también se ha guardado un minuto de silencio en la zona del accidente, encabezado por la alcaldesa, Gema Igual, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, junto a miembros del operativo de emergencias. Ambos han ofrecido allí declaraciones a los medios de comunicación.

Este minuto de silencio se enmarca en las dos jornadas de luto decretadas por el Consistorio en señal de duelo por la tragedia que ha costado la vida de estos cinco estudiantes del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) La Granja de Heras, ubicado en esta localidad cántabra del municipio de Medio Cudeyo, mientras continúa la búsqueda de una sexta persona desparecida.

Durante los dos días de luto, las banderas de todos los edificios municipales ondean a media asta en señal de duelo y respeto por las víctimas.

Asimismo, han quedado suspendidos todos los actos oficiales organizados por el Ayuntamiento durante el periodo de luto.