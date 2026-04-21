Declaración de Impacto Ambiental favorable con condiciones a dos parques eólicos proyectados en Valdeolea

Archivo - Foto de archivo de un aerogenerador - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha emitido Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable con condiciones a los parques eólicos de Henestrosas y Ornedo, proyectados en Valdeolea.

En la DIA formulada, y publicada este martes en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), se considera que estos parques previsiblemente no producirán efectos adversos significativos sobre el medio ambiente con la aplicación de las medidas propuestas por el promotor, por la Dirección General de Medio Ambiente y otras condiciones expuestas en el documento.

Así, se considera que su ejecución es "ambientalmente viable, siempre y cuando la actividad pretendida no implique una pérdida significativa de valores ambientales, paisajísticos y arqueológicos, mientras se cumplan los condicionantes ambientales de esta Declaración de Impacto Ambiental; se lleven a cabo el conjunto de medidas preventivas y correctoras establecidas en la misma para la atenuación o minimización del impacto, y el Plan de Vigilancia Ambiental, así como el conjunto de condicionados propuestos por las diferentes administraciones y organismos públicos".

El parque Henestrosas prevé una potencia instalada de 17,325 MW con cinco aerogeneradores y el de Ornedo de 6,93 MW con dos molinos eólicos.