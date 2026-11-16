Declarado nulo el cambio de jornada a 40 trabajadores de la contrata de call center de Repsol en Cantabria

SANTANDER 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La sección de lo social del Tribunal de Instancia de Santander, plaza 3, ha declarado nula la decisión de cambio de jornada a 40 trabajadores de la empresa del sector del call center Unisono, ahora Intelcia, contrata de Repsol en Cantabria, y le ha obligado a devolver a esta plantilla su jornada anterior, de lunes a viernes, porque la decisión empresarial se había realizado de forma unilateral, sin negociar con la representación legal de los trabajadores e imponiendo la prestación de servicios también en sábados y domingos de forma rotatoria.

El fallo de esta demanda de conflicto colectivo promovido por Comisiones Obreras ha dado la razón a su Federación de Servicios y ha ha reconocido el derecho de los afectados a recuperar sus anteriores condiciones de trabajo al considerar acreditado que el cambio afectó a 40 personas, superando el umbral legal establecido para las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo de carácter colectivo en una empresa de más de 300 trabajadores.

Asimismo, ha señalado que la empresa no abrió el periodo de consultas obligatorio con la representación legal de la plantilla antes de aplicar la nueva distribución de la jornada.

Desde CCOO de Cantabria han valorado esta resolución como un respaldo a la defensa de los derechos laborales y a la importancia de la negociación colectiva.

"Esta sentencia demuestra que las empresas no pueden modificar unilateralmente condiciones de trabajo consolidadas y eludir los procedimientos que establece la ley. Si una decisión afecta de forma colectiva a la plantilla, es obligatorio negociar con su representación legal. La organización del trabajo no puede servir de excusa para pisar los derechos del personal", ha señalado el delegado de CCOO en la empresa, Óscar López Sierra.

Para el sindicalista, la distribución de la jornada "condiciona directamente" la conciliación de la vida laboral y personal, la organización familiar y los periodos de descanso e incorporar sábados y domingos a una jornada que se desarrollaba de lunes a viernes "no es un cambio menor sino una alteración en toda regla".