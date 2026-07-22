El decreto de la ordenación de la FP de Cantabria se retrasa a febrero, tras volver a salir a información pública

El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, asiste al Pleno del Consejo de FP de Cantabria. - PATRICIA_PEREDA/GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La aprobación del decreto sobre la ordenación de la Formación Profesional (FP) de Cantabria se retrasará "entre uno y dos meses", tras volver a salir a información pública para adaptarse a la normativa estatal, por lo que el Gobierno regional calcula tenerlo aprobado "hacia febrero" y no antes de final de año, como era el objetivo inicial.

Así lo ha anunciado el consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, en declaraciones a la prensa, previas al Pleno del Consejo de FP, en el que ha informado que dicho proyecto, que salió a información pública a principios de año, volverá a someterse a este trámite para dar "seguridad jurídica" a todo el proceso de aprobación.

Y es que, según ha explicado Silva, tras las modificaciones introducidas al texto con posterioridad para adaptarlo al borrador del proyecto de real decreto vinculado a los centros educativos de FP, desde el Ejecutivo autonómico creen que "lo más conveniente" es volver a dar voz a todos los interesados que quieran presentar algún tipo de alegación.

El titular de Educación espera que el cambio en el calendario, que preveía tener listo el proyecto de decreto para noviembre o diciembre, no sea "nada muy estructural", si bien ha indicado que lo va a retrasar "algo".

Silva ha aprovechado la ocasión para denunciar la "política errática" del Gobierno de España, que aprueba o informa que se va a aprobar una normativa estatal que afecta a todas las comunidades autónomas "sin contar" con ellas.

Según ha criticado el consejero, las comunidades autónomas no tenían conocimiento "de que esto se iba a hacer", como sucedió en materia de ratios y ahora con la FP "de una manera casi constante".

"Esto no nos parece razonable", ha manifestado Silva, que ha avanzado que la próxima semana se celebrará una Conferencia Sectorial, a la que asistirá personalmente, para trasladar a la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, como hizo en marzo, "que se cuente con las comunidades autónomas antes de tomar las decisiones" porque son las que gestionan "el 90%" del gasto educativo del país.

En cuanto a la actualización de los currículos, ha indicado que "ya se van a aplicar", la oferta educativa ya está aprobada. "Lo tendremos aprobado antes del inicio del curso", ha aseverado.

El consejero no ve "recomendable" que se impartan titulaciones sin tener los currículos aprobados, como ha sucedido en Cantabria durante "muchos años", ha apostillado.

ORDENACIÓN DE LA FP

El proyecto de decreto, promovido desde la Consejería de Educación, FP y Educación Permanente, afecta a los grados D (Básico, Medio y Superior) y E (formación especializada de técnico o técnico superior).

Este proyecto de decreto se sometió a información pública el pasado enero pero la Consejería ha decidido someterlo nuevamente a este trámite tras las "modificaciones introducidas con posterioridad para adaptarlo a la normativa estatal".

En concreto, se ha adaptado el texto al borrador del Proyecto de Real Decreto de garantía de calidad de los centros privados del Sistema de Formación Profesional integrados en el Sistema Educativo, y se regulan los centros asociados para impartir grados A (microacreditaciones), B (certificado de competencia) y C (certificado profesional), los centros de segunda oportunidad y la red estatal de centros de excelencia de formación profesional.

Con este nuevo trámite, por un periodo de diez días hábiles a contar desde el día 21, "se pretende preservar el derecho de la ciudadanía y garantizar la participación ciudadana en aras de la mayor transparencia del proceso normativo autonómico".

El texto completo del citado proyecto puede ser consultado en la Dirección General de Formación Profesional y Educación Permanente, ubicada en la sede de la Consejería en el Río de la Pila de Santander; en el portal educativo https://www.educantabria.es y en el Portal de Transparencia de Cantabria, a través de la Web https://participacion.cantabria.es.