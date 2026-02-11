El Defensor del Pueblo pide a Salud aclarar cómo garantiza la atención en consultorios rurales ante permisos de médicos

Archivo - Consultorio de Mirones - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo ha solicitado a la Consejería de Salud del Gobierno de Cantabria un nuevo informe para aclarar cómo está previsto garantizar las consultas de medicina de familia en los consultorios rurales cuando corresponde a su titular un permiso de larga duración.

Este requerimiento ha surgido tras la queja presentada por Podemos Cantabria en relación a este asunto. El Gobierno ya ha remitido una primera contestación al Defensor del Pueblo en la que asegura que es "plenamente consciente de la importancia de asegurar una atención sanitaria accesible en el medio rural", y detalla los casos de más de una decena de consultorios que han tenido recientemente plazas vacantes, vacaciones o bajas de sus titulares para explicar de qué forma ha afectado.

En algunos casos, indica que la atención se ha cubierto con los enfermeros o por los SUAP (Servicios de Urgencias de Atención Primaria), en otros derivando la consulta a los centros más cercanos y en algunos "no se pudo garantizar consulta médica en algunos días puntuales", como ocurrió en los consultorios de San Roque de Riomiera, Mirones y Miera durante las vacaciones del médico titular el pasado verano.

A la vista de la respuesta de la Administración, el Defensor del Pueblo ha solicitado a la Consejería de Salud la remisión de un nuevo informe en el que se concrete "cómo está previsto organizar la actividad programada para medicina de familia cuando corresponde al titular un permiso de larga duración", y las medidas para garantizar diariamente la realización de consultas en esta situación.

También le pide indicar si las consultas programadas se realizan en el consultorio asignado a la población cuyo médico de familia está ausente o si los pacientes deben desplazarse en los supuestos en los que la atención se asume por médicos de familia de otro centro, o por los servicios de urgencia de atención primaria.

Podemos ha considerado que "es un avance importante que el Defensor del Pueblo exija respuestas claras", lo que cree que "demuestra que la denuncia presentada estaba plenamente justificada y que la institución ha detectado posibles vulneraciones del principio de equidad en la atención sanitaria rural cántabra".

Ha destacado que muchas de las localidades afectadas "carecen de transporte público práctico, obligando a vecinos mayores, familias y personas sin vehículo a realizar desplazamientos forzosos cuando su consultorio no cuenta con médico".

El responsable de Medio Rural de Podemos Cantabria, Pablo Gómez, ha incidido en que "muchas veces hablamos de una población envejecida, viviendo en zonas donde el transporte público es muy precario o directamente inexistente".

Por eso, ha subrayado que "no suplir a los médicos de los consultorios rurales no es un simple problema organizativo: es condenar a cientos de vecinos a quedarse sin atención o a tener que recorrer kilómetros por carreteras de montaña para algo tan básico como una consulta médica".