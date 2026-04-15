Delegación y Ayuntamiento de Reinosa se reunirán con Casa 47 el día 30 para "buscar un futuro" al polígono de La Vega

El alcalde de Reinosa, Sergio Balbontín (izda), y el delegado del Gobierno, Pedro Casares, durante un encuentro institucional celebrado este miércoles - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANTABRIA

REINOSA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Cantabria y el Ayuntamiento de Reinosa se reunirán el 30 de abril, en Madrid, con responsables de la empresa pública Casa 47 --antes SEPES-- para "revitalizar" y "buscar un futuro" para el polígono de La Vega en Reinosa.

Así lo han avanzado este miércoles el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, y el alcalde de Reinosa, Sergio Balbontín, ambos del PSOE, en su primer encuentro institucional desde que éste último se convirtió en regidor el pasado 31 de marzo tras salir adelante la moción de censura presentada por socialistas y regionalistas y que desalojó al PP del equipo de Gobierno.

En relación a la reunión con Casa 47, Casares ha asegurado que el Gobierno de España está "comprometido" con la revitalización de este polígono para que sea "un polo de atracción de empresas".

Ha aclarado que la reunión no se celebra antes porque primero se tiene que cerrar el proceso de comercialización de parcelas actualmente en marcha y que concluye el día 28 de este mes.

Según ha detallado, en estos momentos, hay en proceso de venta 39 parcelas industriales, así como otra de uso social y comercial y otra más de uso deportivo, todas ellas ubicadas en el polígono de La Vega, que se encuentra en un "emplazamiento estratégico" por su acceso directo a la A-67, conectado con Cantabria y la Meseta, y con la red viaria principal, así como por sus infraestructuras y servicios urbanos.

En este sentido, el alcalde de Reinosa ha puesto en valor "el compromiso del Gobierno de España y de Casa 47 de trabajar junto al Ayuntamiento para que nuestro polígono industrial crezca".

"Todos vamos a trabajar para que no haya ningún obstáculo para las empresas", ha enfatizado Balbontín, que ha asegurado que es "falso" lo que hasta ahora se había dicho desde el Consistorio (con el PP en la Alcaldía) de que la empresa pública estatal "estaba entorpeciendo la expansión de algunas empresas en Reinosa".

Así, ha apuntado que, en el caso concreto de Mecánicas Brañosera, su ampliación requiere del cambio de uso de una parcela de uso deportivo a uso industrial y "ese trabajo es competencia del Ayuntamiento de Reinosa a través de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)" y ha subrayado que "durante tres años no se ha hecho".

"Tenemos el compromiso de Casa 47 de que no hay ningún problema para hacerlo y desde el Ayuntamiento ya estamos trabajando en ello", ha afirmado el regidor municipal.

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Por otro lado, el delegado del Gobierno ha señalado que, en este primer encuentro institucional con el alcalde y los concejales del Ayuntamiento de Reinosa, se ha establecido una agenda de trabajo para los próximos meses para "impulsar" asuntos relacionados con el Gobierno de España que "ocupan y preocupan" a los vecinos del municipio.

Entre ellos, ha destacado que la Delegación y el Ayuntamiento van a solicitar conjuntamente a Renfe que el tren Alvia recupere su parada del mediodía en la ciudad, que se suprimió antes de 2018.

Casares también ha avanzado que este mes concluirán las obras que el Ministerio de Transportes está ejecutando en túneles de la Red de Carreteras del Estado en Cantabria, entre ellos varios en la A-67 y que estaban generando "importantes afecciones al tráfico, especialmente entre Torrelavega y Reinosa".

Asimismo, ha avanzado que se va a iniciar una nueva obra en la A-67 para la renovación de todo el firme de la autovía desde Reinosa hasta el límite provincial con Palencia, en ambos en sentidos, con una inversión del Gobierno de España de 7,5 millones y que se estima pueda empezar este verano.

Respecto a esta actuación, ha afirmado que se trata de una "reivindicación del Ayuntamiento y de toda la comarca de Campoo".

En la reunión, también se ha analizado el refuerzo de la plantilla de la Guardia Civil en Reinosa o las obras de renovación del cuartel, que ya están concluyendo y en las que el Ministerio del Interior ha invertido 2,5 millones.

"Muchos proyectos que el Gobierno de España tiene con la ciudad de Reinosa y con la comarca de Campoo, y que se traducen en una excelente colaboración institucional", ha añadido Casares.

En este punto, el alcalde de Reinosa ha agradecido "el compromiso de la Delegación y del Gobierno de España para avanzar en proyectos comunes" y que generarán "oportunidades" para la ciudad y toda la comarca de Campoo.