Delegación estudiará la "incipiente" propuesta de Torrelavega para la comisaría y se muestra "dispuesta a colaborar"

El Ayuntamiento ofrece dos parcelas en La Carmencita y en Leonardo Torres Quevedo para que Policía Nacional y Local compartan dependencias

TORRELAVEGA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Cantabria analizará "con detalle" la propuesta trasladada por el Ayuntamiento de Torrelavega para construir una nueva comisaría en la ciudad con dependencias compartidas para la Policía Nacional y la Local.

Un proyecto para el que el Consistorio ha ofrecido al Ministerio del Interior dos parcelas ubicadas en La Carmencita y en la calle Leonardo Torres Quevedo y que la Delegación va a analizar y se muestra "dispuesta a colaborar" con el municipio, aunque ha subrayado que se trata de un proyecto "muy incipiente".

Así lo ha dicho el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, en su visita a la comisaría de Torrelavega para evaluar el dispositivo de seguridad que arranca este viernes por las fiestas patronales.

Preguntado por los medios por la propuesta del Ayuntamiento de construir una nueva comisaría que sustituya a la actual debido al mal estado de algunas dependencias, Casares ha respondido que desde la administración que ahora encabeza "vamos a estar siempre dispuestos a trabajar por mejorar todas las condiciones y las instalaciones con las que la Policía Nacional cuenta en cualquier lugar".

"El Ayuntamiento de Torrelavega sabe que van a encontrar en nosotros a una Delegación del Gobierno de España dispuesta a hablar, dispuesta a colaborar y a mejorar las condiciones efectivas y operativas del trabajo", ha dicho. No obstante, ha aclarado que "es un proyecto muy incipiente, vamos a tener tiempo para analizarlo con detalle".

Además, ha subrayado que en estos momentos la Policía Nacional en Cantabria "tiene una situación extraordinaria en instalaciones y también en efectivos". De hecho, tras la reciente incorporación de casi 50 agentes la comunidad tiene en la actualidad "la mayor cifra de la historia" de efectivos. "Nunca antes jamás había habido tanta Policía Nacional en Cantabria como ahora", ha sentenciado.

Un dato que para Casares es "extraordinario" y "pone en valor el compromiso del Gobierno de España con reforzar la Policía Nacional y la seguridad ciudadana". "Con el análisis de los datos y las estadísticas podemos tomar decisiones mejores", ha sentenciado.

En su visita a la comisaría ha estado acompañado por el alcalde, Javier López Estrada, que ha reafirmado que los trámites en torno a las dos parcelas se encuentran en un estado "muy incipiente" y es consciente de que el "trabajo cauteloso y paciente es el que tiene que marcarnos el camino".

En concreto, ha dicho que, tras el análisis realizado por el concejal de Seguridad, Pedro Pérez Noriega, y por la jefa superior de Policía de Cantabria, Carmen Martínez, son los técnicos del Cuerpo en Madrid los que están haciendo una revisión en estos momentos.

El regidor ha defendido que para el municipio "sería una magnífica solución" conseguir esa comisaría y financiación del Estado para su construcción, además de que ha destacado los beneficios que tiene que Policía Local y Nacional compartan dependencias --como ocurre en la actualidad--, lo que genera una "sinergia total".

Finalmente, López Estrada ha subrayado que la colaboración entre los cuerpos, el Ayuntamiento y la Delegación es "absoluta".