La Delegación del Gobierno pone en marcha el programa 'Descubre la AGE' dirigido a estudiantes de FP - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Cantabria ha puesto en marcha el programa 'Descubre la AGE' dirigido a estudiantes de Formación Profesional de la comunidad autónoma para que conozcan las instalaciones y los servicios de la institución, así como las oportunidades laborales del sector público.

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, ha saludado al primer grupo de estudiantes que ha participado en esta iniciativa impulsada desde la Secretaria General y el Área de Alta Inspección Educativa de la Delegación del Gobierno.

Alumnos del ciclo formativo de Gestión Administrativa del centro San Juan Bautista-La Salle de Los Corrales de Buelna han visitado la sede principal de la Delegación, en la calle Calvo Sotelo de Santander, donde Casares les ha recibido para trasladarles la importancia de dar a conocer esta institución del Estado en la comunidad.

"Contamos con unos grandísimos empleados públicos que, con su iniciativa, impulsan actividades como ésta que os permite conocer de cerca la Administración General del Estado en Cantabria, los servicios que presta y también las oportunidades laborales en el sector público", ha señalado.

La directora del Área de Alta Inspección Educativa, Virginia Rosales, ha recibido a los estudiantes y a varios de sus profesores y les ha realizado una visita guiada por el edificio y, posteriormente, en la Sala Juan de la Cosa, se les ha impartido una charla sobre la estructura, funciones y servicios de la Administración General del Estado.

Más tarde, empleados de la Delegación han participado con los estudiantes en un debate y les han explicado desde un punto de vista práctico las oportunidades profesionales vinculadas a la gestión pública, especialmente relacionadas con los estudios de Administración y Finanzas, así como las vías de acceso, ha informado la institución.