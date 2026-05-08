La Delegación del Gobierno reconoce a varios colectivos que ayudaron en la DANA: "Sois la mejor Cantabria"

La Delegación del Gobierno entrega medallas al Mérito de la Protección Civil a entidades y colectivos que ayudaron en la DANA - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Cantabria ha entregado seis medallas al Mérito de la Protección Civil a entidades y colectivos de la comunidad autónoma por su ayuda para paliar los efectos de la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana en octubre de 2024.

Las medallas, concedidas por el Gobierno de España a través de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, han sido para la Federación de Municipios de Cantabria, Banco Santander, la Asociación de Peñas del Racing, 28 trabajadores de la empresa inmobiliaria Tecnocasa, un colectivo de empleados públicos y dos transportistas junto a UGAM-COAG.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha presidido el acto, celebrado este viernes en las Naves de Gamazo, donde ha dado las gracias a los homenajeados por demostrar que "la solidaridad no entiende de distancias".

Casares ha señalado que la DANA que el 29 de octubre de 2024 afectó a la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía "mostró el peor rostro de la naturaleza, pero también lo mejor de la condición humana: la solidaridad".

Una solidaridad que llegó a las zonas devastadas también desde Cantabria, donde muchas entidades, colectivos y ciudadanos se movilizaron para ayudar a los afectados y mostraron "a la mejor Cantabria: la que se entrega a los demás".

Así, junto a la "fuerza imparable de la naturaleza", apareció "otra fuerza más poderosa", la de miles de ciudadanos de todo el país, muchos de ellos cántabros, que acudieron "donde más se les necesitaba", ha ensalzado el delegado.

Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el Ejército y la Unidad Militar de Emergencias (UME), los servicios de emergencias, sanitarios, bomberos, organizaciones sociales y voluntarios se trasladaron a las zonas afectadas pero también, ha destacado Casares, muchos "ciudadanos anónimos que dejaron atrás su vida en ese instante, sus familias y sus rutinas para acudir allí donde más se les necesitaba".

"Sois todos la mejor Cantabria, el mejor reflejo de todo lo que podemos hacer cuando nos mueve la humanidad, la solidaridad y la justicia", ha enfatizado el representante del Estado en la comunidad, que ha manifestado que estas medallas también quieren recordar a las más de 230 víctimas mortales que causó aquella tragedia.

MEDALLAS AL MÉRITO DE LA PROTECCIÓN CIVIL

En el caso de la Federación de Municipios de Cantabria, cuya medalla de bronce con distintivo blanco han recogido sus vicepresidentes Eduardo Ortiz y Roberto Escobedo, reconoce la "cooperación y entrega" de la entidad junto a los 102 alcaldes de la comunidad autónoma que evidenciaron a esa región que "siempre está al lado de los demás".

Ortiz ha expresado que "toda Cantabria estuvo a la altura de las circunstancias ante las trágicas consecuencias de la DANA" y que toda la ayuda desplazada desde la comunidad "no habría sido posible sin la unidad y el compromiso de todas las instituciones". Junto a ellas "la Federación actuó como motor movilizando a cada ayuntamiento", ha dicho.

Por su parte, el Banco Santander, que ha recibido otra medalla de bronce con distintivo blanco, realizó una donación inicial de 2 millones de euros e impulsó "una acción que fue más allá", poniendo en marcha una acción de solidaridad entre sus clientes y empleados con la que se recaudaron 10 millones que la entidad financiera igualó.

Su director de Centros Territoriales, Manuel Iturbe, ha expresado el "orgullo" por este reconocimiento que también es un "recordatorio del compromiso que tenemos con la sociedad". Ha destacado que la DANA "nos puso a prueba a todos" y desde el Santander se trabajó para "estar a la altura de las circunstancias desde la cercanía, el sentimiento y la convicción de que nuestro papel va más allá de la pura actividad financiera".

Otra distinción de bronce con distintivo rojo ha ido para la Asociación de Peñas del Racing, desde la que recaudaron ocho toneladas de productos y trasladaron en seis furgonetas hasta Algemesí.

Su presidenta, Judit Jambrina, ha ensalzado que "el racinguismo no es sólo fútbol, sino también compromiso, ayuda, solidaridad y humanidad". Por ello, ha recalcado que esta medalla es "de todos y cada uno los que colaboraron, donaron material y medios, viajaron y trabajaron sin descanso cuando más falta hacía".

Esta jornada ha reconocido también el papel de personas anónimas que volcaron "sus ganas de ayudar ante la impotencia y el dolor que desprendían las imágenes desde la distancia", como un colectivo de empleados públicos integrado por enfermeros, bomberos o policías locales y una psicóloga y un cocinero que se trasladaron a las zonas devastadas.

En su nombre, la enfermera Laura Romano ha recogido la medalla de bronce con distintivo blanco y ha relatado que ella y sus compañeros solo fueron "las manos de mucha gente que ayudó y aportó pero se quedó aquí en Cantabria". "Nada de esto habría sido posible sin la abrumadora respuesta de ciudadanos y empresas que donaron materiales y recursos de forma desinteresada", ha remarcado.

El mismo ánimo de ayudar en todo lo que fuese necesario movió a un grupo de 28 trabajadores de Tecnocasa que se trasladaron por sus medios a Masanasa y Catarroja. En su representación se ha impuesto la distinción, en categoría de bronce con distintivo blanco, a Eduardo Cañete, que ha explicado que su grupo fue "con las manos y poco más para ayudar en todo lo que era necesario", y se ha mostrado orgulloso de haber contribuido a "una mejor Cantabria y una mejor España".

Finalmente, la sexta medalla, también de bronce con distintivo blanco, ha sido para los transportistas Fernando Gallo y Roberto de las Cuevas junto al sindicato ganadero UGAM-COAG, quienes impulsaron una iniciativa en el Valle de Iguña para recoger ayuda aportada por vecinos y colectivos gracias a la que trasladaron hasta Valencia 34 toneladas de alimentos.

Gallo ha relatado que, lo que se promovió "como una pequeña ayuda de forma improvisada, se convirtió en toneladas y toneladas gracias a la solidaridad de todo el valle".