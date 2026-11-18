Archivo - El delegado del Gobierno, Pedro Casares.- Archivo - PSOE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), ha aportado "alguna fotografía" del momento posterior a su supuesta agresión física y verbal en la Feria ganadera de Arredondo, en la que se ve al denunciado, el concejal del PP de Ruesga, David Setién, "en una posición violenta, encarándose con el policía nacional que hacía el servicio de protección".

"Es una imagen muy ilustrativa de ese momento", ha señalado Casares este miércoles a preguntas de la prensa, que testificará este jueves, 19 de noviembre, junto al denunciado, en calidad de investigado, así como a numerosos testigos, en el Tribunal de Instancia de Laredo.

El delegado ha indicado que desconoce si la Guardia Civil tiene otras imágenes que pueda proporcionar a la investigación, si bien, en el caso de la imagen que ha aportado, ha explicado que ésta capta "justo" el momento donde "todavía hay que parar" a Setién, quien "está todavía en esa posición agresiva", "encarándose" contra su persona.

Asimismo, Casares ha apuntado que, además de los testigos, está la versión y el testimonio de la Policía Nacional, que "estaba presente en el momento de la agresión" y, por tanto, de la versión de la autoridad.

Y es que la titular de la Plaza n.º 1 del Tribunal de Instancia de Laredo decidió llamar a declarar al denunciante, el denunciado y numerosos testigos, tras incoar diligencias por delito de atentado contra la autoridad, a raíz de la denuncia presentada por el delegado.

La magistrada realizó el ofrecimiento de acciones al denunciante, por si deseaba personarse en la causa, y ofició a la Guardia Civil para que realizara indagaciones acerca de la existencia de imágenes del momento de los hechos.

"Podremos discrepar en democracia pero lo que nunca, nunca, nunca, bajo ningún concepto, porque no hay justificación ninguna, es amparar la violencia", ha manifestado Casares, que ha censurado que el PP "cree más al agresor que a la víctima".

Casares ha reiterado que las agresiones físicas o verbales "no tienen cabida en una democracia" y "no es admisible" ni "tolerable ningún tipo de agresión".

Asimismo, ha lamentado la posición del PP de Cantabria "amparando las agresiones" y dando, además, a su juicio, "un espectáculo lamentable y poniéndose del lado del agresor y no de la víctima".

SUPUESTA AGRESIÓN EN LA FERIA GANADERA EN ARREDONDO

El delegado interpuso el 2 de noviembre una denuncia ante la Guardia Civil contra el citado concejal por una supuesta agresión física y verbal durante la Feria ganadera de Arredondo, celebrada este domingo, 1 de noviembre, cuando se encontraba de visita oficial.

En concreto, el también secretario general del PSOE en la comunidad, denunció que el edil se acercó a él recriminándole su postura sobre la protección del lobo, momento en el que le abofeteó y por lo que tuvo que intervenir el escolta que le acompañaba.

Por su parte, el edil y alcalde pedáneo de Matienzo, negó "de forma absoluta" haber agredido a Casares y denunció una "torticera utilización política" de unos acontecimientos que, según su versión, no tienen "cabida alguna en el ámbito jurídico penal".

El 4 de noviembre, el concejal declaró ante la Guardia Civil en calidad de detenido y, tras las diligencias, fue puesto en libertad.

Por su parte, al conocer los hechos el día 3, cuando Casares los hizo públicos, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, informó que desde 'Génova' se había abierto una investigación para esclarecer los hechos y prometió contundencia si se confirma la violencia.

Un día después, el PP de Cantabria dijo que esperará al proceso judicial para actuar porque la versión del delegado del Gobierno sobre la presunta agresión "no ofrece credibilidad".

El delegado ha hecho estas declaraciones a la entrada del edificio 2 de noviembre del Hospital Valdecilla donde ha acudido, en calidad de secretario general del PSOE, dentro de los actos de campaña electoral del 29 de noviembre.