Los delitos de drogas y lesiones se disparan un 62% hasta marzo en Cantabria y los sexuales caen un 19%

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SANTANDER 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los delitos por tráfico de drogas y los de lesiones y riña tumultuaria han crecido en el primer trimestre en Cantabria un 62 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025 y los robos con violencia e intimidación lo han hecho más de un 26%. Por otro lado, han caído un 19% aquellos contra la libertad sexual y un 3% los robos en domicilios.

Además, entre enero y marzo, ha habido en la comunidad dos homicidios dolosos/asesinatos consumados, mientras que en el mismo periodo del año anterior no hubo ninguno.

En contraposición, no ha habido ninguno en grado de tentativa frente a los cuatro del año anterior.

Así se desprende del Balance de Criminalidad correspondiente al primer trimestre de 2026 hecho público este jueves por el Ministerio del Interior, en el que se indica que la crimanalidad ha crecido en Cantabria un 5,2% --a nivel nacional lo ha hecho un 1%--, con 6.442 infracciones penales.

La delicuencia convencional ha aumentado un 7,6% --6,6 puntos por encima de la media nacional--, con 4.593 delitos, y la cibercriminalidad se ha reducido un 0,3% (en el conjunto de España se ha incrementado un 1,2%), con 1.849 infracciones penales.

TIPOLOGÍA DE DELITOS

Por tipo de delitos, Cantabria ha registrado el mayor incremento del país en delitos por tráfico de drogas y lesiones o riñas tumultuarias, con aumentos del 61,9% y 62,3%, respectivamente, y, del otro lado, el descenso más pronunciado en los sexuales.

Concretamente, entre enero y marzo se registraron 30 delitos contra la libertad sexual, siete menos que en el primer trimestre de 2025, lo que supone un descenso del 18,9%.

De ellos, nueve fueron por agresión sexual con penetración, una menos (-10%), y los 21 restantes (-22,2%) por otro tipo de delitos contra la libertad sexual.

Por otro lado, se contabilizaron 34 delitos por tráfico de drogas, 13 más que un año antes, y 112 por lesiones y riñas tumultuarias frente a los 69 del primer trimestre de 2025.

También crecieron, en este caso un 26,1%, los robos con violencia e intimidación, hasta los 58.

En cambio, bajaron un 5,8% los robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, hasta los 388, pese a aumentar un 7,3% los de viviendas, que supusieron 309.

Por otro lado, los hurtos crecieron un 6,6%, hasta los 1.195, y las sustracciones de vehículos disminuyeron un 15,8%, con 32 contabilizadas.

Y en cuanto a la cibercriminalidad, crecieron en Cantabria un 2,2% las estafas, hasta las 1.680, pero bajaron casi un 20% el resto de ciberdelitos, que es lo que provoca ese descenso general del 0,3%.

SANTANDER Y OTROS GRANDES MUNICIPIOS

En Santander, la criminalidad aumentó un 7,4%, con 2.187 delitos en el primer trimestre, con un aumento de la convencional del 13,9% y de la ciberdelicuencia del 7,1%.

Entre la primera, se registraron aumentos, por ejemplo, en los delitos por drogas, que se duplicaron, hasta los 18; lesiones (+82,6%; robos con fuerza en domicilios (+62,2%) y aquellos con violencia (+41,7%).

En el lado contrario, bajaron en la capital un 8,3% los delitos contra la libertad sexual, hasta los 11, dos de ellos por agresión con penetración (-50%) y nueve de otro tipo (+12,5%).

Por su parte, Torrelavega contabilizó en los tres primeros meses del año 660 delitos, un 24,3% más, con un incremento del 26,1% en la criminalidad convencional y, en este caso, también una subida de la ciberdelincuencia del 18,9%.

En este municipio, los delitos contra la libertad sexual se redujeron un 80%, al registrarse uno, que fue una agresión sexual con penetración, mientras que, en el otro lado, los delitos de lesiones aumentaron un 150%, con 15; los de tráfico de drogas se duplicaron, hasta los seis; los robos con violencia crecieron un 60%, con ocho; y las sustracciones de vehículos se cuadruplicaron, pasando de una a cuatro.

En Castro Urdiales, la criminalidad aumentó un 6,5%, con subidas tanto en la convencional (+5,3%) como en la ciberdelincuencia (+10,5%).

Entre los datos, destaca el incremento del 66,7% en los delitos contra la libertad sexual, con cinco --dos de ellas agresiones con penetración-- y la caída del 59% en los robos en domicilios (11).

Por su parte, en Camargo, la criminalidad se incrementó un 10,7%, con 434 delitos, con aumentos tanto en la convencional (+9,1%) como en la ciberdelincuencia (+16%).

En este municipio, los delitos contra la libertad sexual cayeron un 66,7%, con solo uno, que fue una agresión sexual con penetración, mientras que los de lesiones subieron un 60%, hasta los 8.

Además, entre los datos, destaca que en este municipio hubo un homicidio doloso o asesinato consumado en el primer trimestre.

Y en Piélagos, las infracciones penales bajaron un 5,1% en el periodo enero-marzo, hasta las 205, con un aumento de la criminalidad convencional del 4,7% y una reducción de la ciberdelincuencia del 14,7%.