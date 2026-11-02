Los delitos en Potes descienden más de un 18% hasta septiembre

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, durante su visita a Potes - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

POTES, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los delitos han descendido más de un 18% en el municipio de Potes entre los meses de enero y septiembre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha presidido este lunes la Junta Local de Seguridad junto al alcalde del Ayuntamiento de Potes, Javier Gómez.

Según ha informado la Delegación del Gobierno, Casares ha destacado el trabajo que desarrollan la Guardia Civil y la Policía Local en Potes, una colaboración que se traduce "en los buenos resultados de seguridad que se están registrando en el municipio", ha valorado.

En concreto, los delitos correspondientes a la criminalidad convencional se redujeron un 16,67% y los relacionados con la cibercriminalidad apuntaron una disminución del 60%

Con estas cifras y si se continúa la tendencia de descenso de la criminalidad hasta final de año, Potes cerraría 2026 con una tasa de 24,9 delitos por cada 1.000 habitantes, 18 puntos inferior a la media de Cantabria (43,1) y una de las más bajas de la comunidad autónoma.

Por tipos penales, los indicadores relacionados con los delitos contra el patrimonio (robos, hurtos y sustracción de vehículos) han disminuido en conjunto un 14,29%.

En cuanto a los delitos contra las personas, no se ha registrado ningún hecho en lo que va de 2026.

En la reunión también se han abordado asuntos relacionados con la violencia de género y la coordinación institucional necesaria para trabajar ante este grave problema social.

En este sentido, tanto la Delegación como el Ayuntamiento se han emplazado a reforzar más la colaboración en esta materia.

Igualmente, en la Junta de Seguridad, se ha informado que, con el reciente concurso de vacantes en la Guardia Civil, el puesto de Potes ha ganado dos nuevos efectivos y cuenta además con otros tres agentes alumnos, lo que ha permitido aumentar en cinco la plantilla en los últimos meses.

El cuartel de la Guardia Civil en Potes cuenta, además de con efectivos de Seguridad Ciudadana, con unidades especializadas, como el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) y el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA).

En el encuentro, celebrado en el Centro de Estudios Lebaniegos, han participado también el jefe de la Guardia Civil en Cantabria, el coronel Jorge Bodelón, y otros mandos del cuerpo, así como representantes de la Policía Local.

PAC

Por otra parte, Casares ha celebrado en Potes el regreso de las ferias de ganado tras un año sin poder disfrutar de estas citas "por las restricciones sanitarias", ha trasladado un mensaje de "apoyo" a los ganaderos y agricultores regionales, y ha aprovechado la ocasión para reivindicar el apoyo del Ejecutivo central al sector primario de Cantabria.

Así, ha afirmado que el Gobierno de España "va a trabajar decididamente para apoyar de verdad a nuestros ganaderos y a nuestros agricultores" y ha celebrado el principio de acuerdo alcanzado por los ministros del ramo de la Unión Europea sobre la Política Agraria Común (PAC) "del futuro".

En este sentido, ha incidido en "dos mensajes fundamentales que son consecuencia de la apuesta estratégica del Gobierno de España".

"Hemos conseguido que la PAC sea una política europea para los próximos años y, por tanto, esta es una muy buena noticia para nuestros ganaderos y para nuestros agricultores", ha destacado.

Y ha asegurado que la nueva PAC "va a reforzar el relevo generacional y por tanto un apoyo estratégico a los jóvenes ganaderos y agricultores que se sumen a este sector estratégico" y además, "va a reducir la burocracia".

Son dos noticias "muy positivas" pero queda "la tercera pata" de la PAC, respecto a la que Casares ha advertido sobre los riesgos que representa la posición del Partido Popular Europeo. "Espero que seamos capaces de parar los recortes que el Partido Popular Europeo y el comisario de Agricultura del Partido Popular quería para Europa de un 20%".

Al respecto, ha criticado la posición del PP de Cantabria, aseverando que "aquí no valen" los "engaños" de un partido "que estos días juega a confundir" y ha insistido en que "el PP quiere recortar la Política Agraria Común. Eso es un dato cierto que está en las preliminares de la política plurianual presupuestaria de la Unión Europea".

Al hilo, ha afirmado que el Gobierno de España y el PSOE van a trabajar "para que esto no se produzca y confiamos en que, de la mano de los comisarios de la familia socialdemócrata y del apoyo del Parlamento Europeo, podamos parar esos recortes".

Y ha pedido al PP que, "en lugar de confundir a la ciudadanía y tratar de engañar a través de los medios de comunicación, lo que tiene que hacer es trabajar en la familia del Partido Popular Europeo para parar esos recortes que nos anuncia el PP y con los que el Partido Socialista no está de acuerdo. Y vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que no se produzcan. Solo así se puede ayudar a los ganaderos y a los agricultores".