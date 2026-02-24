Denunciados cinco conductores positivos en drogas en Santander en ocho horas

Archivo - Policía Local de Santander. - NACHO CUBERO/EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha incoado expediente administrativo a cinco conductores de turismos que dieron positivo en drogas en el transcurso de ocho horas, entre las 18.00 de este lunes y las 2.20 de este martes, en distintas calles de la ciudad.

Se trata de un hombre de 31 años que circulaba por la calle Fumoril, que dio positivo en THC; otro de 47 que iba por la calle Aviche que resultó positivo en cocaína; otro de 23 años que conducía por la calle Bellavista, que fue interceptado por una infracción de tráfico y dio positivo en THC; una mujer de 32 años que fue interceptada en un control en la avenida Eduardo García del Río que había consumido cocaína; y un hombre de 22 años, interceptado por una infracción de tráfico en la avenida de la Constitución, que dio positivo en THC.