Denunciados ocho jóvenes y dos locales esta madrugada por ruidos e incumplimiento de horario

Imagen de recurso de la Policía Local de Santander, a 17 de julio de 2026, en Santander, Cantabria (España). - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha denunciado en Santander esta madrugada a ocho jóvenes, de entre 19 y 22 años, y a dos establecimientos hosteleros por ruidos en viviendas e incumplir el horario, respectivamente.

En un comunicado, el Cuerpo ha informado que las denuncias a los jóvenes se produjeron entre las 23.20 y las 01.50 horas, en diferentes domicilios del Paseo de Altamira, Río de la Pila, Mies del Valle, Gerona, Perines, Nazarín, Fernando de los Ríos y Canalejas.

Mientras que los locales de ocio han sido propuestos para sanción por molestar al vecindario e incumplir el horario en las calles Daoiz y Velarde y Hernán Cortés, a las 4.45 y 5.40 horas.

Por otro lado, dos hombres de 30 años han sido investigados por delitos contra la seguridad vial en la calle Jerónimo Sainz de la Maza.

Y es que, el primero de ellos fue sorprendido a las 19.35 horas, por una patrulla de la Policía Local cuando conducía una motocicleta con una tasa de alcohol que cuadruplicaba la permitida.

Y el segundo fue localizado a las 00.05 horas, cuando conducía un vehículo con el seguro caducado. Tras darle el alto agentes de la Policía Local, le hicieron la prueba de alcohol y la triplicó.

En ambos casos, se instruyeron diligencias contra los implicados, en calidad de investigados no detenidos, por un supuesto delito contra la seguridad vial, concretamente por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas.

Sendos vehículos fueron retirados por una grúa urbana al depósito municipal de Ojaiz.