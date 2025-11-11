Denunciados en Santander en cuatro horas cinco conductores positivos en drogas

SANTANDER 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha denunciado, entre las 16.45 horas y las 20.45 horas de este lunes, a cinco conductores que dieron positivo en drogas. Cuatro de ellos fueron localizados en controles en diferentes calles, incluido uno que iba en patinete eléctrico, y el quinto, tras cometer una infracción de tráfico.

Dos de las denuncias, a sendos conductores de turismos, se produjeron en un control en la calle del Monte. Uno, de 30 años, dio positivo en THC y anfetaminas y el otro, de 32, en cocaína y anfetaminas.

También en un control, en el Paseo Canalejas, se incoó expediente al conductor de un turismo, de 43 años, por dar positivo en THC. Además los agentes se incautaron del trozo de hachís que llevaba.

Por otra parte, en la avenida Cardenal Herrera Oria, la policía solicitó realizar la prueba de estupefacientes al conductor de un turismo de 51 años, al que habían interceptado tras cometer una infracción de tráfico, que dio positivo en cocaína.

Finalmente, en otro control en la avenida Pedro San Martín, dio positivo en TCH el conductor, de 53 años, de un patinete eléctrico.

En todos los casos se incoaron expedientes administrativos contra los implicados.