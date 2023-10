Denunciados siete locales hosteleros de Santander el pasado fin de semana

SANTANDER, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha denunciado a los responsables de siete establecimientos hosteleros durante el pasado fin de semana, en todos los casos por molestias a los vecinos, además de otros motivos.

Dos de las denuncias se han producido en la calle Montejurra, una por música en tono elevado, reproducir música sin autorización, permitir a varios clientes consumir en el exterior sin autorización de terraza, no tener visible el cartel anunciador de la licencia y por no presentar la licencia de apertura; y la otra por permitir a varios clientes consumir en el exterior del local.

También han sido denunciados responsables de establecimientos situados en Ruamayor, por música en tono elevado y reproducirla sin autorización; Río de la Pila, por música en tono elevado, puertas abiertas y reproducir música sin autorización; Santa Lucía, por reproducir música antes de las 9 horas y por no presentar la licencia de apertura; y Sol, por incumplir las condiciones de la licencia, no tener visible el cartel anunciador de la misma y por no presentar la licencia de apertura.

Además, un local de Alcázar de Toledo ha sido denunciado la noche del sábado y la del domingo por música en tono elevado.

Asimismo, en la madrugada del sábado, los policías denunciaron a un hombre de 38 años que estaba en el exterior de un establecimiento hostelero por molestias voces y gritos en tono elevado.

ROBO DE MÓVIL

Por otra parte, a las 12.45 horas del domingo, en la calle Sol, una joven de 20 años avisó a la policía porque aquella noche le habían sustraído el teléfono móvil en un establecimiento hostelero y que le tenía geolocalizado en una calle de Santander.

Seguidamente, los agentes localizaron e identificaron a un joven de 27 años con el teléfono en su poder. Se han instruido diligencias contra él por un supuesto delito de hurto.