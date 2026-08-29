Denuncian una agresión homófoba en las fiestas de San Tiburcio de Astillero

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia CiviL.-ARCHIVO- GUARDIA CIVIL/ARCHIVO

ASTILLERO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un joven ha denunciado ser víctima de una agresión homófoba ocurrida esta madrugada durante la primera jornada de las fiestas de San Tiburcio de El Astillero, hecho que han condenado "rotundamente" la Comisión de Fiestas y el Ayuntamiento en un comunicado difundido en redes sociales.

Así lo han asegurado a Europa Press fuentes conocedoras de lo sucedido, que habían apuntado a que el chico habría interpuesto una denuncia esta tarde ante la Guardia Civil. Sin embargo, consultada por esta agencia, la Benemérita ha señalado que aun no hay constancia de la misma.

Según estas mismas fuentes, la víctima habría recibido comentarios homófobos que habría contestado, tras lo cual, le habrían rociado con gas pimienta.

CONDENA

La Comisión de Fiestas, organizadora de los eventos, ha condenado este ataque "absolutamente incompatible con los valores de convivencia, respeto y diversidad" que quiere para la festividad y el municipio, y ha traslado todo "su apoyo y cariño" al joven agredido, así como "un fuerte abrazo ante una situación tan dolorosa e injusta".

Tanto la Comisión como el Consistorio, que se ha sumado a la condena, han hecho un llamamiento a la ciudadanía para mostrar "un rechazo unánime" frente a cualquier manifestación de odio o discriminación.

"Lamentablemente, ese tipo de hechos siguen produciéndose, especialmente en espacios de ocio que deberían ser lugares seguros para todas las personas", han manifestado. En este sentido, han aseverado que "nada justifica una agresión homófoba" y que "no se puede normalizar ni mirar hacia otro lado ante estos comportamientos".

Por último, ambos han abogado por que las calles y las fiestas "deben ser espacios seguros", donde todas las personas "puedan disfrutar con libertad, dignidad y seguridad, independientemente de su orientación sexual o identidad". "Ningún delito de odio debe quedar impune", han concluido.

Las fiestas de San Tiburcio comenzaron este viernes y concluirán este domingo.