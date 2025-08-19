Desaparecidas dos menores de 16 y 17 años en Argomilla de Cayón y Camargo

SANTANDER 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos menores de 16 y 17 años se encuentran desaparecidas desde hace varios días en los municipios cántabros de Santa María de Cayón y Camargo, según sendos anuncios publicados por la asociación SOS Desaparecidos.

Una de las chicas, Laura M.G., de 16 años, fue vista por última vez hace una semana, en concreto el día 12 de agosto, en la localidad de Argomilla, en Santa María de Cayón. Mide 1,60 metros, es de complexión normal y tiene el pelo castaño y ojos azules.

La otra menor, Alicia S.P., de 17 años, desapareció en Camargo el día 16 de este mes. Mide 1,72 metros, es delgada, tiene el pelo castaño y largo, ojos castaños oscuros y un piercing en la nariz.