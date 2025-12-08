Desarrollo Rural acondiciona el Pozo Tremeo para evitar inundaciones

La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, asiste a las labores de limpieza del regato del Pozo Tremeo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Desarrollo Rural, ha efectuado trabajos de acondicionamiento en el Pozo Tremeo para evitar inundaciones y preservar esta Área Natural de Especial Interés (ANEI) ubicada en la localidad de Rumoroso, en el municipio de Polanco.

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos (PP), ha visitado este enclave para supervisar las labores de limpieza y acondicionamiento realizadas por su departamento en el cauce principal de desagüe de este espacio protegido.

La actuación ejecutada ha respondido a la necesidad de evitar los "problemas recurrentes" de desbordamientos que se han producido en época de lluvias debido a la acumulación de sedimentos y restos vegetales en el cauce.

Esta situación ha venido provocando la inundación de fincas privadas anexas al Pozo Tremeo, generando perjuicios a sus propietarios y afectando al entorno natural del ANEI, ha explicado el Gobierno.

Susinos ha subrayado que se trataba de una intervención "necesaria y urgente" para garantizar el buen estado del cauce y prevenir futuros daños.

"Era imprescindible actuar porque la falta de mantenimiento hacía que el riachuelo se obstruyera y terminara desbordándose cada vez que llovía con intensidad", ha explicado.

La consejera ha indicado que el objetivo de estas actuaciones es proteger a los vecinos y, al mismo tiempo, preservar un espacio natural "tan valioso" como el Pozo Tremeo.

"El Pozo Tremeo es un enclave de enorme valor ambiental y debemos garantizar su conservación, su seguridad y su uso ordenado", ha señalado.

Susinos ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Polanco y ha reiterado la voluntad del Ejecutivo cántabro de seguir trabajando "de manera coordinada con los municipios para responder a las necesidades reales del territorio y de quienes viven en él".

Según ha indicado la consejera, estas labores forman parte del "compromiso del Gobierno de Cantabria con el cuidado y la gestión adecuada de los espacios naturales protegidos".

Durante la visita, Susinos ha estado acompañada por el director general de Montes y Biodiversidad, Ángel Serdio, por la alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz, y otros miembros de la Corporación municipal.

La alcaldesa ha agradecido a la consejera que haya resuelto esta problemática que ha afectado durante años a los propietarios de las fincas situadas en el Área Natural de Especial Interés.

Según ha indicado, hacía "más de diez años" que no se limpiaba este cauce por el que desagua el Pozo Tremeo y, en épocas de intensas lluvias, las fincas se inundaban e incluso, en alguna ocasión, "el agua ha llegado a las casas".

Díaz ha explicado que, una vez limpio, el Ayuntamiento se encargará del mantenimiento del cauce, en su zona externa, a través del Programa de Corporaciones Locales.

El Pozo Tremeo fue declarado Área Natural de Especial Interés (ANEI) en 2016 por el Gobierno de Cantabria, siendo aprobadas sus normas de protección en 2024.

Es el único lago natural de la franja costera de Cantabria y presenta unas características en cuanto a ubicación, génesis y entorno que le confieren un carácter singular.

Con once metros de profundidad y una superficie de 12,34 hectáreas, actualmente está incluido en el Geoparque de la UNESCO de Costa Quebrada.

Desde la aprobación de la norma de protección, el Gobierno regional junto al Ayuntamiento de Polanco ha desarrollado diferentes actuaciones para mejorar el entorno como la eliminación de especies invasoras, el acondicionamiento de senderos y la limpieza del arroyo por donde desagua el pozo, entre otras.

Junto al Pozo de Tremeo, disfrutan de esta protección otros dos espacios naturales en Cantabria como son las Cuevas del Pendo-Peñajorao (Camargo) y La Viesca (Torrelavega).