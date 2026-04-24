Desarrollo Rural comenzará a abonar la próxima semana las ayudas ecológicas y del engorde de terneros

Vacas.- Archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ganadería ha solicitado ya los fondos necesarios para proceder, la próxima semana, al abono de las ayudas ecológicas, por un importe total de 908.000 euros, cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

De manera paralela, la Consejería ha requerido los fondos correspondientes a las ayudas FEAGA autorizadas para el pago del 90% de las subvenciones asociadas al engorde de terneros, que también se abonarán la próxima semana, ha informado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

En cuanto a las ayudas ecológicas, beneficiarán a 116 profesionales del sector agrario y se distribuyen entre distintas líneas de producción ecológica.

En el ámbito de la agricultura ecológica, 16 beneficiarios percibirán un total de 24.500 euros. Por su parte, la ganadería ecológica concentra el mayor volumen de la ayuda, con 76 beneficiarios y un importe global superior a los 866.000 euros. Y la línea de apicultura ecológica contempla ayudas para tres beneficiarios, por un importe total de 16.900 euros.

La consejera del área, María Jesús Susinos, ha señalado que el apoyo a la producción ecológica es "una prioridad" para el Gobierno de Cantabria, tanto por su contribución a la sostenibilidad ambiental como por su papel clave en la fijación de población en el medio rural.

Asimismo, ha destacado que con esta solicitud de fondos se garantiza que "los pagos lleguen a los beneficiarios en tiempo y forma, aportando estabilidad y confianza a un sector estratégico para nuestra economía rural".

Mientras que la ayuda asociada para el engorde sostenible de terneros beneficiará a 19 ganaderos, con un importe total de algo más de 10.500 euros.

Además, la ayuda asociada ganadera para el engorde de terneros en la explotación de nacimiento alcanzará a 252 beneficiarios, con un importe global de 109.000 euros.

La consejera ha recalcado que "estas ayudas refuerzan la viabilidad de las explotaciones ganaderas y reconocen el esfuerzo de los profesionales que apuestan por modelos productivos responsables y de calidad".