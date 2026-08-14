Desarrollo Rural convoca ayudas para la conservación y promoción de las razas cántabras de ganado ovino y caprino

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, durante una visita a Bejes. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural ha convocado ayudas por importe de 45.000 euros destinadas a fomentar la conservación y la cría de animales pertenecientes a razas autóctonas de ganado ovino y caprino en explotaciones ganaderas de Cantabria que desarrollen su actividad mediante pastoreo extensivo.

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha subrayado el objetivo de estas subvenciones es apoyar a los ganaderos que desempeñan un papel esencial en la preservación de la biodiversidad ganadera, la gestión sostenible del territorio y el mantenimiento del medio rural.

Podrán acceder a estas ayudas las personas físicas o jurídicas titulares de explotaciones de ovino o caprino ubicadas en Cantabria, incluidas sociedades cooperativas y sociedades agrarias de transformación (SAT), siempre que cumplan la normativa vigente en materia de medio ambiente, bienestar animal, higiene, sanidad e identificación ganadera.

El presupuesto de la convocatoria asciende a 45.000 euros y plazo para la presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

Los interesados podrán presentar sus solicitudes en el registro de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación o a través de cualquiera de los canales habilitados por la normativa vigente.

La consejera del ramo, María Jesús Susinos, ha destacado que estas ayudas "refuerzan el compromiso del Gobierno con una ganadería extensiva que, además de generar actividad económica y fijar población en los pueblos, contribuye a conservar un patrimonio genético único que forma parte de nuestra historia y de nuestra identidad rural".

Además, ha subrayado que las razas autóctonas se encuentran "perfectamente adaptadas a las condiciones de nuestro territorio y desempeñan una función fundamental en la conservación de los ecosistemas, en la prevención de incendios mediante el aprovechamiento de pastos y en el mantenimiento del paisaje tradicional cántabro".

Por último, la titular de Desarrollo Rural ha señalado que "apoyar a los ganaderos que apuestan por estas razas es también apostar por la sostenibilidad, el bienestar animal y la producción de alimentos de calidad vinculados al territorio".