Desarrollo Rural convoca ayudas para mejorar la eficiencia energética de edificios públicos rurales por 278.171 euros

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, durante una visita al Ayuntamiento de Solórzano.
Publicado: martes, 10 marzo 2026 18:39
SANTANDER 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural ha convocado ayudas destinadas a mejorar la eficiencia energética de edificios municipales utilizados para servicios públicos en zonas rurales durante 2026, con una dotación de 278.171 euros.

Estas ayudas están dirigidas a entidades locales de Cantabria, incluidos ayuntamientos, juntas vecinales y otras entidades locales, con el objetivo de apoyar inversiones para reducir el consumo energético y fomentar el uso eficiente de la energía en estas instalaciones públicas.

La iniciativa busca impulsar actuaciones que contribuyan a la sostenibilidad energética y a reducir costes en infraestructuras públicas, ha informado el Ejecutivo regional.

Son actuaciones subvencionables las instalaciones de generación de energía eléctrica para autoconsumo mediante energías renovables; las mejoras en la eficiencia energética de instalaciones térmicas, como sistemas de calefacción, agua caliente sanitaria y climatización; y la modernización de la iluminación, al garantizar estándares reglamentarios de calidad y confort visual.

Estas ayudas se enmarcan en el Plan Estratégico Nacional de la Política Agrícola Común (PEPAC) 2023-2027, dentro de la intervención destinada a inversiones no productivas en servicios básicos en zonas rurales, y están cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Cantabria.

El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

Las entidades locales podrán presentar una única solicitud por convocatoria, que podrá incluir una o varias actuaciones subvencionables en uno o varios edificios públicos.

Las solicitudes deberán presentarse a través del Registro Electrónico General de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria o mediante cualquiera de los registros electrónicos habilitados conforme a la normativa vigente.

