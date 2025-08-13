Desarrollo Rural invierte 50.000 euros en reparar una pista forestal de 800 metros en Villaescusa

SANTANDER 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desarrollo Rural de Cantabria ha invertido cerca de 50.000 euros en la reparación de una pista forestal de cerca de 800 metros en el barrio de La Cotera, en Villaescusa, y de "alto valor para la actividad ganadera y el acceso rural del entorno".

El camino, que hasta ahora solo era transitable a pie y presentaba un estado "muy deteriorado", ha sido acondicionado para permitir el paso de vehículos agrícolas y tractores, mejorando el acceso a varias fincas y cabañas ganaderas.

Además, la pista conecta con un tramo que conduce hacia la zona de La Mina El Complemento, lo que la convierte también en una nueva alternativa atractiva para senderistas y amantes del macizo de Peña Cabarga.

La titular de la Consejería, María Jesús Susinos, ha visitado este martes el municipio para comprobar in situ la finalización de los trabajos

Acompañada por el alcalde, Constantino Fernández, así como miembros de la Corporación municipal, la consejera ha explicado que esta actuación se enmarca dentro del Programa de Infraestructuras Agrarias impulsado por su departamento, que este año cuenta con un presupuesto de casi 2,5 millones de euros y está permitiendo intervenir en más de 65 municipios.

"Aunque se trata de contratos menores, estas obras tienen un impacto enorme en ayuntamientos como Villaescusa, donde muchos caminos rurales son clave para el acceso a explotaciones ganaderas", ha valorado Susinos, para insistir en que su Consejería seguirá apoyando a los municipios que, por su tamaño o situación, tienen mayores dificultades para acometer este tipo de inversiones.

El alcalde de Villaescusa ha agradecido "el compromiso y la sensibilidad" de la Consejería con las necesidades del municipio dado que esta actuación "no solo beneficia al sector ganadero, sino también al turismo de naturaleza".

SERVICIO DE PALAS

Por otro lado, la consejera ha confirmado que se atenderán otras tres peticiones para la mejora de caminos rurales en Villanueva, Obregón y Liaño, a través del servicio de medios propios de la Consejería.

Estas nuevas actuaciones, que se ejecutarán con las palas del propio servicio de la Consejería, permitirán mejorar otras pistas en mal estado que también dan servicio a explotaciones ganaderas, mejorando "la accesibilidad y seguridad en el entorno rural del municipio".

La consejera ha recordado que este servicio está a disposición de todos los ayuntamientos de Cantabria y supone un apoyo técnico fundamental en la conservación de caminos rurales, especialmente en zonas con riesgo de despoblamiento.