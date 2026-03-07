Se descubre un mural de San Jorge a caballo del siglo XVI en la iglesia de Ledantes - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las actuaciones del proyecto 'Murales ocultos', impulsado por la Fundación Santa María de Toraya y la Fundación Camino Lebaniego, han descubierto un mural de San Jorge a caballo del siglo XVI en la iglesia de San Jorge de Ledantes, localidad del municipio de Vega de Liébana.

El consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, ha destacado la necesidad de seguir desarrollando este proyecto de recuperación de los murales de las iglesias de Liébana, "un patrimonio frágil y de gran valor, y que necesita de su conservación y difusión".

Así lo ha transmitido en una nota de prensa, en el marco de su reunión con la presidenta de la Fundación Santa María de Toraya, Lydia Quevedo.

Dicha fundación está llevando a cabo este proyecto, que tiene como objeto "conservar, restaurar y dar visibilidad a las pinturas murales de la Comarca de Liébana, que han permanecido ocultas durante siglos".

También ha realizado actuaciones en la ermita del Carmen, en Cabezón de Liébana, donde se puede contemplar numerosos motivos murales tanto en el ábside como en la sacristía, donde se ubican imágenes del rey Salomón, San Miguel, Adán y Eva, y en Villaverde, Vega de Liébana, que cuenta con una imagen de Santo Toribio, entre otras actuaciones.

Por otro lado, el consejero se ha comprometido a estudiar la posibilidad de renovar dicho convenio para incluir patrimonio religioso ubicado en la ruta Xacobea a su paso por nuestra región.

Por ejemplo, se valora intervenir en Ajo, concretamente en la iglesia de San Pedruco, en cuya sacristía hay una escena mural que retrata una Santa Cena, "soberbia, y que necesita de una intervención urgente" ha señalado la directora de la Fundación Santa María de Toraya.

22 ACTUACIONES

'Murales ocultos' incluye actuaciones en 22 enclaves religiosos de Liébana, localizados en Cillorigo de Liébana (ermita de Nuestra Señora de los Ángeles de San Pedro de Bedoya y en el cementerio de Ojedo); en Potes, en la capilla de San Cayetano; en Cabezón de Liébana, en la capilla del Carmen y el cementerio de la antigua iglesia San Emeterio y San Celedonio, y en Pesaguero, en la iglesia de Santa Eulalia, la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción, la iglesia de San Jun Bautista, la iglesia parroquial de Santa María de la Asunción y la iglesia parroquial de San Esteban.

También contempla restauraciones en Vega de Liébana, en la iglesia de San Martín, la ermita de los Remedios, Nuestra Señora de la O, la ermita de Santa Justa, la iglesia de San Jorge, la iglesia de Santa Eugenia, la sacristía de la iglesia de San Cristóbal, la sacristía de la iglesia de Nuestra Señora de Arria y la ermita de la Virgen de Manzanero, y en Camaleño en la iglesia de Santa María de la Silva, la iglesia de San Adrián y la ermita del Carmen.

La Fundación Santa María de Toraya nació en 2018 con un propósito firme: proteger, conservar y difundir el patrimonio. Dirigida por la doctora en Bellas Artes Lydia Quevedo, con más de 25 años de experiencia en conservación y restauración del arte y patrimonio en Cantabria, la fundación trabaja desde el rigor técnico y el compromiso cultural.

Su actuación se circunscribe al ámbito de la cultura, el arte y el patrimonio, desarrollando proyectos de restauración de bienes culturales; conservación preventiva; investigación y estudio patrimonial, y divulgación y puesta en valor.

La fundación cuenta con un equipo multidisciplinar especializado que garantiza intervenciones profesionales, respetuosas y sostenibles.