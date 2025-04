El desmontaje de la Residencia se iniciará en verano, o incluso antes, según Pascual

Salud prevé adquirir vehículos de intervención rápida para atender las urgencias en las zonas rurales

SANTANDER, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El desmontaje del edificio de la antigua Residencia Cantabria se iniciará "este verano", o puede que incluso "antes", según ha anunciado el consejero de Salud, César Pascual (PP), que ha advertido que será una fase que "va a llevar mucho tiempo".

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, el consejero ha explicado que ya está listo el proyecto de ejecución del desmontaje de la Residencia.

En otro orden de cosas, ha avanzado que se quiere disponer de vehículos de intervención rápida para atender las urgencias en zonas rurales o de acceso complicado. Según ha dicho, se trata de "una carencia que tiene Cantabria" y que "hay que poner en marcha porque hay que llegar a tiempo a los sitios".

Es algo en lo que, según ha indicado, ya se está trabajando y se empezará por las zonas más complicadas, como Campoo o Soba y luego se irá extendiendo a otros sitios.

Además, ha indicado que el Plan de Urgencias se va a "rediseñar" para introducir elementos nuevos, como serían estos vehículos de intervención rápida o el recurso del helicóptero de la Consejería de Presidencia para la atención de emergencias en zonas rurales una vez que a partir de este año ya cuenta con un médico en disposición permanente que pasa la guardia en el aeropuerto y que, ante una urgencia, puede despegar inmediatamente y acudir a atenderla.

PLANIFICACIÓN DEL VERANO

También ha indicado que su departamento trabaja ya en la planificación de la cobertura sanitaria de cara al verano, teniendo en cuenta las vacaciones de los profesionales médicos, y cree que la situación va a ser "mejor" que la del año pasado porque, en 2025, los residentes terminan en agosto, con lo que van a estar disponibles medio verano. "El año pasado no tuvimos ninguno", ha indicado.

Espera para finales de mayo informar a los alcaldes y a la población en general de cuál va a ser la planificación del verano. Sin embargo, ha apuntado que la planificación que se hace es solo atendiendo a las vacaciones de los médicos, pero no a situaciones, por ejemplo de baja, de los facultativos.

Pascual ha explicado que está previsto llevar a cabo "el mismo plan que el año pasado" y ha indicado que se facilitará el transporte gratuito de los pacientes que carezcan de cobertura sanitaria en sus consultorios para ser atendidos a su centro de salud de referencia.

REESTRUCTURACIÓN DEL SCS

En la entrevista, el consejero ha reconocido también la necesidad de una reestructuración del Servicio Cántabro de Salud (SCS) y una reorganización de los centros de salud. Además, ha indicado que hay que ir "reconsiderando" nuevas formas de contratación y la reincorporación de nuevas profesiones.

Y es que, según ha dicho, "los profesionales jóvenes quieren formas distintas de contratación". "No quieren hacer tantas guardias, actividad extraordinaria, prefieren tiempo libre. Estamos viendo ahora que valoran más tiempo libre que salario y eso es un cambio de paradigma. Por tanto tenemos que ir adecuando nuestros recursos y la forma de hacerlo", ha aseverado.

Según Pascual, "no se puede hacer un cambio violento, brusco y no pactado y no negociado, sino que hay que hacerlo con mucho acuerdo, con mucho consenso y contemplando todas las posibilidades".

A juicio del consejero, el modelo actual "no responde" a las necesidades de los pacientes mayores, los enfermos crónicos y a una población que va a envejecer mucho más.

A la hora de priorizar de cara a esa reestructuración del SCS, el consejero ha indicado que "lo que más le preocupa" es la sanidad rural, donde hay más dificultades de cubrir con profesionales.

Según ha dicho, la "segunda preocupación" es el Hospital de Laredo que "como todos los comarcales de España tiene muchos problemas para captar profesionales" y, cuando lo hacen, suelen ser "de tránsito" y solo están "dos o tres años y se van". Dado que es un problema que afecta a todos los hospitales comarcales de España, Pascual cree que se requiere una "solución global".

También se ha referido al hospital de alta resolución que se va a ejecutar en Castro Urdiales esta legislatura, un recurso que pretende que solucione "el 80% de las asistencias sanitarias" en el municipio.

LISTAS DE ESPERA

Por otra parte, en cuanto a las listas de espera, Pascual ha reconocido que "le gustaría ir más rápido" en ese descenso pero ha explicado que tiene el "hándicap" de la bolsa "tan grande" de lista de espera que existía. "A pesar de que hemos incrementado un 14% la productividad de los hospitales pues llegamos hasta donde llegamos", ha dicho.

Sí confía en cumplir el objetivo fijado en el Plan Integral de Listas de Espera puesto en marcha esta legislatura por el Gobierno regional, que está por ahora más centrado en el tiempo que esperan los pacientes que en cuántos esperan. En este sentido, ha resaltado que, en lo que va de año, se ha logrado rebajar ya más de días la demora y "sigue bajando".

"Lo importante es que la gente no espere más allá de 40 o 60 días. Ese es uno de nuestros grandes objetivos y al ritmo que vamos yo creo que vamos a llegar bien", ha indicado.

PROTONTERAPIA Y OTROS ASUNTOS

También se ha referido al avance de la obra de la futura unidad de protonterapia de Valdecilla, que estará ubicada entre el Edificio de las Tres Torres, el pabellón 20, la capilla del hospital y la Facultad de Enfermería, y cuyos trabajos requerirán la excavación hasta el nivel -4.

Pascual ha explicado que la constructora, que es Vías y Construcciones, mantiene la fecha prevista (el plazo de la obra era de 24 meses). "Yo confío en ellos", ha dicho Pascual, ha explicado que las obras de la parte externa "empezarán en breve".

En ese sentido, ha indicado que ha habido que hacer un modificado porque la hidrofresadora que se pensaba meter no cabe y las máquinas que hay disponibles "son muy grandes".

Por otra parte, ha confirmado en que el anteproyecto de la ley de Salud Digital de Cantabria se va a presentar "ya", puesto que está "en los último retoques".

Y en cuanto al convenio singular con Santa Cloltilde por el que el centro se integrará en la red del Servicio Cántabro de Salud (SCS), ha indicado que está "en tramitación".

Se trata, según ha dicho, de un convenio a largo plazo, tal y como demandaba la orden de San Juan de Dios, a la que pertenece este hospital, ante la "muy importante" inversión que va a acometer para mejorar el centro.

CRÍTICAS A LA OPOSICIÓN

En la entrevista Pascual ha hecho un balance "positivo" de sus dos años al frente de la Consejería, un tiempo en el que, a su juicio, se han logrado "enfocar muchos de los problemas" que había al inicio de legislatura. A su juicio, la sanidad pública está "mejor" que cuando asumió el cargo.

Así lo ha señalado pese a los ataques de una oposición, de la que hace una valoración "negativa" y a la que ha acusado de "no hacer política sanitaria" y ha pedido "un poquito más de nivel". "No se puede convocar a un consejero a que suba al Parlamento en una tribuna a hablar de si hay un turno de enfermería por la noche o no lo hay. Eso no es política sanitaria. Eso es de concejal de pueblo", ha aseverado el consejero, al que "le gustaría poder hablar en serio" con la oposición de los problemas de la sanidad.