Desviado anoche a Bilbao el vuelo Madrid-Santander por meteorología adversa

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SANTANDER 4 May. (EUROPA PRESS) -

El vuelo de Air Nostrum que debía llegar anoche al aeropuerto Seve Ballesteros-Santander procedente de Madrid tuvo que ser desviado a Bilbao por meteorología adversa, según han confirmado a Europa Press fuentes de AENA.

Y es que durante la tarde del domingo y al anochecer se registraron en varios puntos de la comunidad autónoma intensas lluvias acompañadas de tormentas.

Los pasajeros de este vuelo, el IB1065 aterrizaron en el aeropuerto de Loiu sobre las 22.00 horas, según informa Amigos de Parayas.