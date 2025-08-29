Detectan contaminación fecal "muy destacada" en la playa de Galizano cerrada por el brote de rotavirus

SANTANDER 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los análisis realizados en el entorno de la playa de Galizano, en Ribamóntan al Mar, cerrada al uso público desde hace una semana por un brote de gastroenteritis por rotavirus, evidencian "contaminación fecal muy destacada".

Así se desprende de los resultados de las muestras ambientales tomadas esta semana en el arenal y en la ría que desemboca en él, y que han dado positivo en rotavirus.

Las últimas, recogidas el jueves, siguen dando niveles "muy altos" de dicha contaminación fecal, tanto en el agua de la ría como en las pozas que se forman al bajar la marea, ha informado el Gobierno de Cantabria a Europa Press.

En total, 15 personas se han visto afectadas por el brote y algunos de los pacientes, en concreto seis menores, requirieron ingreso, la mayoría para prevenir la deshidratación, todos con buena evolución y han sido ya dados de alta, han precisado desde el Ejecutivo a esta agencia.

Todos los afectados refirieron haber estado en la playa entre los días 10 y 15 de agosto y haberse bañado en una poza que se forma al bajar la marea, costumbre habitual en niños pequeños, tal y como manifestaron las familias y según recoge la encuesta epidemiológica.

ANÁLISIS

En cuanto a los análisis, se han tomado muestras ambientales para detección de rotavirus y el laboratorio de Microbiología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla ha determinado que las cuatro recogidas en diferentes puntos de la playa (ría, pozas) son positivas para rotavirus.

El lunes, 25 de agosto, inspectoras de Salud Ambiental tomaron nuevas muestras ordinarias, esta vez procesadas en el Laboratorio de Salud Pública de la Consejería de Salud, que evidenciaron contaminación fecal "muy destacada" (e coli,/enterobacterias).

Las muestras recogidas el jueves siguen dando niveles "muy altos" de contaminación fecal y este viernes se ha efectuado una nueva inspección de la playa, cerrada desde el viernes pasado, con toma de más muestras ordinarias.