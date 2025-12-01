Detenido por agredir a un hombre tras discutir en una céntrica calle de Santander

Archivo - Agente de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha detenido el pasado viernes a un hombre de 43 años por agredir a otro de 42 tras una discusión en la calle Jesús de Monasterio de Santander.

Según ha informado este lunes el Cuerpo, el sujeto fue detenido a las 21.40 horas por un supuesto delito de lesiones, ya que momentos antes, tras una discusión iniciada en la calle, había agredido a otro hombre, al que había causado heridas sangrantes en la cabeza y nariz.

El agredido fue trasladado en una ambulancia del 061 hasta el Hospital Marqués de Valdecilla, y los técnicos de la ambulancia indicaron que las lesiones iban a necesitar puntos de sutura.