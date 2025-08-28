Detenido en Bilbao al renovar el pasaporte el inquilino de Juan de la Cosa investigado por el incendio mortal

Archivo - Varios bomberos trabajan en la extinción del incendio - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Bilbao ha detenido al inquilino del edificio Juan de la Cosa de Santander investigado por el incendio declarado el pasado mes de enero y en el que murieron tres residentes del inmueble -familiares entre sí, dos de ellos hermanos-.

El implicado, natural de País Vasco, estaba en paradero desconocido desde hace meses y tenía orden de búsqueda y captura, dictada en abril por el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la capital cántabra que dirige las pesquisas.

Fue arrestado el miércoles a las 12.15 horas en Guetxo, en la Unidad de Documentación del Cuerpo, cuando se disponía a renovar el pasaporte, han informado fuentes policiales a Europa Press.

En ese momento, a los agentes les saltó la reclamación judicial en vigor, por lo que le trasladaron a la Jefatura para hacer las correspondientes diligencias y el sospechoso pasó así a disposición del Juzgado de guardia de Guetxo.

Está reclamado por el juez de Instrucción 4 de Santander que investiga lo ocurrido en el piso donde se registró el incendio mortal y al implicado, ya que en su habitación se originó el fuego.

Le atribuye delitos de homicidio por imprudencia grave y omisión del deber de socorro. En su momento, estuvo ingresado en el Hospital Valdecilla de Santander y la previsión era que el magistrado le tomase declaración tras recibir el alta médica, pero no se personó en el Juzgado.

En consecuencia, el titular de este órgano dictó orden de busca y captura para que sea puesto a su disposición y tomarle declaración en calidad de investigado.

INCIENSO, VELAS Y ACEITES AROMÁTICOS

La Policía Nacional concluyó en su informe sobre el incendio de Juan de la Cosa que el fuego se inició en un único foco primario en una de las habitaciones que se alquilaban del quinto piso izquierda y que el origen no había sido intencionado.

Además, concluía como causa más probable del origen del siniestro el "uso de barritas de incienso, velas y aceites aromáticas" y descartó un factor eléctrico.