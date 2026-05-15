Detenido por estafar 4.700 euros a once personas con el pretexto de una oferta de trabajo en Santander

Vehículo de la Policía Nacional en Santander - CNP

SANTANDER 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de delito de estafa a siete personas, a las que, bajo el pretexto de una oferta de trabajo en Santander, le exigió dinero para gestionarles una vivienda. Tras la detención, los investigadores imputaron otro delito similar al detenido, con otras cuatro personas estafadas. El total del dinero que le entregaron asciende a 4.700 euros.

La investigación se inició la tarde del 9 de mayo, cuando siete hombres de misma nacionalidad extranjera acudieron a la Jefatura Superior de Policía de Cantabria para denunciar que habían sido engañados mediante una supuesta oferta de empleo.

Las víctimas explicaron que, cuando se encontraban en sus provincias de residencia, supieron de una oferta de trabajo en el sector agrícola de Santander. Al estar interesados en la misma, a través de una red social, contactaron con la persona que ofrecía el trabajo, llegaron a un acuerdo y aceptaron las condiciones.

Para ello, procedentes de distintos puntos de la geografía nacional, se reunieron en una ciudad y viajaron desde ahí hasta Santander, donde llegaron a primera hora de la mañana del 9 de mayo.

Fueron recogidos en la zona centro por el hombre con el que habían contactado a través de la red social y se dirigieron a una cafetería cercana para concretar detalles del trabajo.

En esa reunión, el presunto autor les solicitó distintas cantidades de dinero en concepto de alquiler de una vivienda que supuestamente les había gestionado. Entre todos llegaron a entregar 2.700 euros en efectivo.

Tras recibir el dinero, el individuo dijo que debía marcharse y dejó a los siete hombres esperando en el lugar. Pasadas varias horas, no regresó ni atendió las llamadas telefónicas que le realizaron. Entonces los afectados comprendieron que habían sido víctimas de una estafa y acudieron a Jefatura.

Los agentes llevaron a cabo diversas actuaciones, entre ellas el análisis de la información aportada, la comprobación de los datos facilitados y gestiones de localización, lo que permitió identificar al presunto autor de los hechos.

Seguidamente se coordinaron las actuaciones policiales para la búsqueda del denunciado y en la tarde del día siguiente, policías de la Comisaría de Torrelavega lo localizaron en la zona de Tanos, donde fue detenido como presunto autor de un delito de estafa y trasladado a dependencias policiales.

En el curso de las diligencias, los agentes comprobaron que había otra investigación abierta desde el día 28 de abril a raíz de una denuncia con el mismo 'modus operandi', en la que cuatro hombres de nacionalidad extranjera se habían desplazado a Santander desde otra Comunidad Autónoma tras contactar con un individuo y aceptar una oferta de trabajo en el sector agrícola, con el que mantuvieron una reunión a la llegada a esta ciudad en la que les solicitó 500 euros para la gestión de una vivienda y no volviendo a saber nada de él tras entregarle el dinero.

Una vez concluidas las diligencias de investigación, el detenido pasó a disposición de la autoridad judicial, que decretó su puesta en libertad.