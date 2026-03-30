Detenido un hombre de 54 años por agredir a su pareja de 56 tras discutir en la calle en Santander

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SANTANDER 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha detenido a un hombre de 54 años por un supuesto delito de violencia de género, por agredir a su pareja, una mujer de 56, tras una discusión en la vía pública.

Según ha informado este lunes la Policía, el arresto tuvo lugar el sábado a la una y media de la madrugada en la calle Angel Medina. Los agentes instruyeron diligencias judiciales y ella pasó a ser asistida por la Unidad de Protección de Víctimas (OPROVIC) del Cuerpo municipal.

RECLAMADO POR LA JUSTICIA

Por otro lado, los agentes han detenido a un hombre de 26 años reclamado por la Justicia, a las 8.30 horas del lunes en la Avenida de Los Castros.

Durante una intervención, identificaron al implicado y comprobaron que tenía orden de búsqueda, detención y personación del Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia.