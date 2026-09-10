Detenido por insultar, amenazar y agredir a su ex tras una discusión en la calle en Santander

Archivo - Agente de Policía Local de Santander - Nacho Cubero - Europa Press - Archivo

SANTANDER 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santander ha detenido a un hombre de 52 años como presunto autor de un delito de violencia de género, por insultar, amenazar y agredir a su expareja, una mujer de 54, tras un discusión en la vía pública.

Los hechos ocurrieron anoche, sobre las 22.15 horas en la calle Jerónimo Sainz de la Maza, donde los agentes arrestaron al sospechoso, ha informado este jueves el Cuerpo.

Mientras, la víctima fue asistida en el lugar por personal facultativo de las lesiones que presentaba y se instruyeron diligencias judiciales por un supuesto delito de violencia de género.