Detenido en Reinosa un hombre con orden de búsqueda tras provocar un incidente en un establecimiento

SANTANDER 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Reinosa detuvo el miércoles 1 de octubre a un hombre sobre el que pesaba una orden de búsqueda, detención y personación emitida por un Juzgado de Burgos, y al que los agentes identificaron tras haber provocado un incidente en un establecimiento del municipio.

Una vez se le trasladó a las dependencias policiales, se instruyeron diligencias judiciales y se entregaron, junto al detenido, a la Guardia Civil para que continuase con la instrucción de las mismas, según ha informado el Ayuntamiento de Reinosa en nota de prensa.