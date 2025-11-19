Detenido por robar un bolso en Santander tras una persecución y ser interceptado por un ciudadano

SANTANDER 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 18 años ha sido detenido este martes por la Policía Local de Santander tras robar un bolso que estaba encima de una mesa en el Mercado del Este. Varias personas, incluida la propietaria, salieron tras él y finalmente fue interceptado por un ciudadano.

El presunto ladrón fue detenido sobre las 20.30 horas en la calle Cádiz.

Momentos antes, en el interior del Mercado del Este, el detenido sustrajo a una mujer un bolso que tenía encima de una mesa. A continuación, salió corriendo en dirección a la Plaza de Alfonso XIII, perseguido por varias personas, entre ellas la dueña del bolso.

Los agentes, que en ese momento circulaban por el Paseo de Pereda, fueron avisados por la mujer y otros ciudadanos. Los policías vieron al hombre corriendo en dirección a la citada plaza, por lo que activaron las señales acústicas y luminosas de su vehículo para tratar de darle alcance.

A la altura de la calle Cádiz, un hombre se acercó a los agentes con el posteriormente detenido y explicó que le había interceptado al verle correr y observar que varias personas le perseguían.

La propietaria del bolso acudió al lugar e indicó a la Policía que el valor del mismo, sumado al contenido, superaba los 400 euros, por lo que fue detenido por un supuesto delito de hurto.