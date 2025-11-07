Detenido tras robar cuatro cartuchos de tinta en una céntrica parroquia de Santander

SANTANDER, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Santander a un hombre como presunto autor de un delito de robo con violencia o intimidación tras sustraer varios cartuchos de impresora en dependencias de una parroquia del centro de la ciudad.

Los hechos ocurrieron en la tarde del martes, 4 de noviembre, cuando el Centro de Inteligencia, Mando, Comunicación y Control (CIMACC-091) recibió una llamada de varios feligreses que alertaban de que un individuo había accedido al despacho parroquial y, tras discutir con el sacerdote, se había apropiado de varios cartuchos de tóner.

Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta el lugar y a su llegada se entrevistaron con el párroco, quien manifestó que un hombre le había exigido dinero y, ante su negativa, había accedido al interior despacho de la parroquia y había sustraído varios cartuchos de tinta de impresora. Además, indicó que el mismo individuo ya le había pedido dinero mediante amenazas un año antes.

El sacerdote advirtió al asaltante que, sí no desistía en su actitud, iba a dar aviso a la Policía, pero éste hizo caso omiso y abandonó el lugar con los cartuchos mientras profería insultos y amenazas.

Los agentes localizaron al sospechoso en las inmediaciones de la parroquia, y al registrarle le encontraron la tinta en el bolsillo interior de su sudadera, por lo que le detuvieron y trasladaron a dependencias policiales. Allí se instruyeron las diligencias oportunas y posteriormente se le puso a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad.