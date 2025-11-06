Detenido en Santander por agredir a su pareja tras una discusión en la calle

Archivo - Agente de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido este miércoles a un hombre de 37 años por agredir a su pareja, una mujer de 29, tras una discusión en la calle.

El sujeto fue detenido, como presunto autor de un delito de violencia de género, a las 23.00 horas en la glorieta de la calle La Albericia, confluencia con la calle La Gloria.

Momentos antes, tras una discusión en la vía pública, había agredido a su pareja, que ahora será asistida por agentes de la Unidad de Protección de Víctimas (OPROVIC) de la Policía Local.