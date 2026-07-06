Detenido en Santander un hombre de 75 años por agredir a su pareja de 74

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SANTANDER 6 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Policía de Santander ha detenido el pasado viernes a un hombre de 75 años por agredir presuntamente a su pareja, de 74.
Según ha informado este lunes el citado Cuerpo, el sujeto fue detenido a las 16.00 horas en la calle Fernando de los Ríos como presunto autor de un delito de violencia de género, ya que momentos antes, tras una discusión en el domicilio familiar, había agredido a su pareja.
La agredida fue trasladada por los agentes al Hospital Marqués de Valdecilla para ser asistida por personal facultativo. A partir de ese momento, la víctima será asistida por agentes pertenecientes a la Unidad de Protección de Víctimas (OPROVIC) de la Policía Local.