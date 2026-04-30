Detenidos dos jóvenes por robar de madrugada en un vehículo aparcado en Castilla-Hermida

Patrulla Policía Nacional en Santander - POLICÍA

SANTANDER, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes por robar de madrugada dentro de un vehículo estacionado en la zona de Castilla-Hermida de Santander. Los sospechosos forzaron la ventanilla y se llevaron perfumes, gafas de sol y una chaqueta de su interior.

Fueron interceptados cuando huían del lugar, donde se personó una patrulla requerida por una mujer que vio lo ocurrido y que también había llamado al 091. Los hechos tuvieron lugar el pasado domingo, 26 de abril, según ha informado este jueves la Policía en un comunicado.

Agentes del Cuerpo que realizaban labores preventivas de seguridad ciudadana por esas calles de la capital cántabra fueron requeridos por la testigo, que además acababa de llamar a la Policía al ver a dos chicos acceder a un automóvil a través de una de sus ventanas y sacar objetos.

Esta mujer o aportó la descripción de los dos jóvenes y efectivos que se dirigían a la zona donde estaba el vehículo trasladaron la información al Centro Inteligente, de Mando, Comunicación y Control (CIMACC) de la Policía para que sus compañeros conocieran el suceso y coordinar la búsqueda y localización de los sospechosos.

Así, "segundos después", hallaron el automóvil en cuestión y comprobaron que una de las ventanillas estaba abierta y presentaba "evidentes signos de haber sido manipulada", mientras que el interior estaba "revuelto".

Tras localizar al propietario, les manifestó que lo había dejado "perfectamente aparcado y completamente cerrado", e indicó que echaba en falta unos perfumes, unas gafas de sol y una chaqueta.

Después, un agente de servicio esa noche interceptó a dos individuos que coincidían con la descripción facilitada por la mujer y a quienes durante el cacheo preventivo de seguridad incautó los objetos que el dueño del coche había echado en falta.

Así las cosas, los dos jóvenes fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo con fuerza en la cosas en interior de vehículo y trasladados a dependencias policiales. Tras pasar a disposición judicial, quedaron en libertad.