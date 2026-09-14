Detenidos en Santander un hombre con 50 gramos de hachís cerca de la plaza de toros y un menor con cocaína y MDMA

Archivo - Vehículo de la Policía Local de Santander - NACHO CUBERO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía de Santander ha detenido este domingo a un hombre de 52 años con 50 gramos de hachís en las inmediaciones de la plaza de toros, que acoge estos días varios conciertos, y a un menor de 16 años en la calle Santa Lucía con cocaína y MDMA con un peso aproximado de 9 gramos.

La intervención que dio lugar a la detención del primero se produjo sobre las 20.30 horas, cuando los agentes que realizaban labores de control de acceso a la plaza de toros con motivo de un concierto observaron que el conductor de un coche que estaba parado en un semáforo empezó a ponerse nervioso al verlos.

Uno de los policías se acercó al vehículo para hablar con el conductor, que se puso aún más nervioso y accedió a entregarle una tableta de hachís que llevaba en la ropa interior.

El hombre fue detenido y se instruyeron diligencias judiciales contra él por un supuesto delito contra la salud pública.

Por otra parte, en otra intervención, los agentes detuvieron a un joven de 16 años tras encontrarle en un bolsillo del pantalón varios envoltorios de cocaína y MDMA.

Sobre las 2.30 horas del domingo, cuando los policías patrullaban por la zona de Santa Lucía observaron, a la altura de un local de ocio nocturno, que un joven, al percatarse de su presencia, intentó esconderse detrás de una furgoneta aparcada, irse del lugar y usar el teléfono móvil para pasar desapercibido.

Los agente le pidieron que les acompañara a un lugar menos concurrido, donde lo registraron y encontraron, en el bolsillo del pantalón, dos bolsas con varios envoltorios de droga, además de dinero. Por estos hechos detuvieron al chico, un menor de 16 años, por un supuesto delito contra la salud pública e instruyeron diligencias judiciales.