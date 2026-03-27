La DGT prevé 422.000 desplazamientos en Cantabria durante la Semana Santa

Cámara de la DGT en Cantabria - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CANTABRIA

SANTANDER 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 422.000 desplazamientos en Cantabria a lo largo de la Operación Especial de Semana Santa, que ha arrancado este viernes a las 15.00 horas.

La Operación Especial se dividirá en dos fases, la primera este primer fin de semana, desde las 15.00 horas de hoy hasta las 00.00 del domingo 29, y la segunda estará comprendida entre el miércoles 1 y la medianoche del lunes 6 de abril.

El jefe provincial de Tráfico, José Miguel Tolosa, ha indicado que, en el caso de Cantabria, los puntos más conflictivos de tráfico serán, en la A-8, la zona comprendida entre Laredo y el límite con el País Vasco, zona en la que se restringe la circulación de vehículos de más de 7.500 kilos en los días y horas con previsión de mayor afluencia de vehículos.

Concretamente, la mayor afluencia de vehículos se prevé este viernes, por la tarde, y el sábado, día 28, por la mañana, en la A-8 en la zona oriental de Cantabria y límite con el País Vasco en sentido hacia Santander y en las proximidades de Torrelavega en la A-67 en los accesos desde la Meseta.

El domingo 29 de marzo, en horario de tarde y noche, también se prevé una importante afluencia de vehículos de regreso hacia el País Vasco por la A-8.

Posteriormente, el miércoles 1, por la tarde, y el jueves 2, por la mañana, nuevamente la previsión es de gran afluencia en la A-8 en la zona oriental de Cantabria y límite con el País Vasco en sentido hacia Santander y en las proximidades de Torrelavega en la A-67 en los accesos desde la Meseta

El domingo 5, durante toda la jornada, las mayores complicaciones de tráfico se prevén en las proximidades de Torrelavega en la A-67 en los viajes de regreso hacia la Meseta.

Y, finalmente, el lunes 6, festivo en País Vasco, Navarra y La Rioja, la previsión es de intenso tráfico en la A-8 hacia Vizcaya.

En Cantabria, para el desarrollo de estas medidas en las vías interurbanas, el Sector de Tráfico de la Guardia Civil desplegará un total de 180 agentes y, como complemento a la vigilancia de éstos, se contará con un dron y con el apoyo por aire un helicóptero Pegasus, que vigilará desde el aire durante este primer fin de semana de la Operación Especial de Semana Santa.

Asimismo, en Cantabria hay 10 radares operativos y dos de ellos de tramo (en la N-629, entre las localidades de Limpias y Ampuero y en la A-8 en la zona de Saltacaballo), y cuenta con tres cámaras de control de móvil y cinturón de seguridad, dos de ellas en la A-67 y una en la A-8.

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha pedido a la ciudadanía precaución al circular por carretera a lo largo de estas jornadas, en las que se espera bastantes viajes de largo recorrido en todo el país, con más de 17 millones de desplazamientos hasta el lunes, 6 de abril, que es festivo en siete comunidades.

LA PRIMERA OPERACIÓN CON V-16 Y MEJORAS DEL TELÉFONO 011

La Semana Santa es el primer éxodo masivo de tráfico para muchos ciudadanos con dos novedades importantes. Por un lado, la obligación de llevar la V-16 para preseñalizar cualquier incidencia que se pueda tener en carretera y se tenga que detener el vehículo y, por otro, las nuevas mejoras incorporadas al teléfono de información del estado de las carreteras 011.

Desde el pasado 1 de enero, en caso de sufrir una incidencia en carretera y tener que detener el vehículo, es obligatoria la utilización del dispositivo de preseñalización de peligro V-16 con el fin de avisar al resto de usuarios de la vía, no sólo de manera física a través de la luz sino, aún más importante, de manera virtual.

Cada día, de media, la plataforma DGT 3.0 recibe la activación de unas 2.700 incidencias a través de la V-16.

Respecto al 011, este teléfono ha sido recientemente mejorado con el objetivo de prestar un mejor servicio a los ciudadanos, para lo cual se ha implementado Inteligencia Artificial a través de la incorporación de capacidades avanzadas de procesamiento del lenguaje (PLN) que permiten la transcripción automática de las interacciones, la identificación de entidades relevantes y el análisis del estado emocional del usuario, facilitando la evaluación y mejora continua del servicio.

También se han llevado a cabo otras actuaciones de mejora en este servicio, entre las que se incluyen el incremento del número de poblaciones reconocidas en el sistema, la inclusión de términos comunes que pueden ser empleados por personas externas o no habituadas a la nomenclatura técnica o la ampliación de subcategorías de incidencias (incendios, inundaciones, etc.) que pueden ser filtradas por los usuarios.

Además, a partir de ahora el sistema permitirá atender, no solo en castellano, sino también en inglés, catalán, gallego y euskera.

CONSEJOS PARA UN MEJOR VIAJE

Como siempre, la DGT insiste en la importancia de planificar el viaje con antelación por la ruta más segura para evitar imprevistos, además de informarse del estado de las carreteras y de cualquier incidencia que pueda surgir en el camino a través de las cuentas de X @informacionDGT y @DGTes, los boletines informativos en radio y televisión, o bien llamando al teléfono 011.

Además, pide no usar el teléfono móvil mientras se conduce; no conducir ni dejar a nadie que conduzca si se ha ingerido alcohol u otras drogas y respetar los límites de velocidad, así como el resto de las normas de tráfico. Lo importante es llegar y volver para contarlo.