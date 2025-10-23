Diana Navarro y Luz Casal actúan este fin de semana dentro del ciclo 'Los Conciertos de El Soplao'

SANTANDER 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cueva El Soplao acoge este fin de semana las actuaciones de Diana Navarro (viernes, 24 de octubre) y Luz Casal (sábado, 25) dentro del ciclo 'Los Conciertos de El Soplao, el escenario más antiguo del mundo', organizado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte con motivo del 20 aniversario de la cavidad.

Diana Navarro será la protagonista del concierto de este viernes. La voz de Navarro, reconocida como "una de las más originales y emocionantes de nuestro tiempo", regresa a El Soplao, donde ya actuó en 2017, con una propuesta musical minimalista y acompañada al piano por David Pérez, ha informado el Gobierno.

La artista ofrecerá un recorrido por sus canciones más emblemáticas junto a otras nuevas en un espectáculo que combina tradición y vanguardia a través de un viaje sonoro que une raíces y modernidad.

Navarro acaba de presentar su gira 20 aniversario 'Ya no estoy sola' para celebrar dos décadas de éxitos.

El sábado, el turno será para Luz Casal. La cantante gallega presentará en el escenario de El Soplao un concierto único de piano y voz. Una actuación diseñada especialmente para la velada en la cueva con adaptaciones para piano de sus canciones icónicas.

Casal actúa en El Soplao semanas antes de lanzar su nuevo disco 'Me voy a permitir', que saldrá a la venta el 28 de noviembre y cuyo primer single dio a conocer este verano, 'Todo cambia', una versión reinventada de la universal canción escrita por el músico chileno Julio Numhauser.

Ambas artistas contarán con un auditorio de 300 espectadores, que tendrán la oportunidad de disfrutar de dos de las mejores voces del país en el excepcional entorno que representa el escenario de la cueva. Las entradas para ambos conciertos se agotaron en poco más de 24 horas después de salir a la venta.

El ciclo 'Los Conciertos de El Soplao, el escenario más antiguo del mundo' fue inaugurado por Miguel Poveda el pasado 20 de septiembre y continuará con las actuaciones de José Mercé (22 de noviembre) y Rozalén (13 de diciembre).