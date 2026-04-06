'Diario De Opiniones' Alcanza Su Décima Edición Con La Participación De Cerca De 60 Autores - ELDIARIOCANTABRIA.ES

SANTANDER 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 'Diario de Opiniones', libro que recopila anualmente los mejores y más relevantes textos de los colaboradores de eldiariocantabria.es, ha alcanzado este año su décima edición consecutiva, con la participación de cerca de 60 autores.

Desde su nacimiento, eldiariocantabria.es ha querido poner en valor la libertad de expresión y la amplia variedad de opiniones que conviven tanto en Cantabria como en España, lo que dio lugar al nacimiento del 'Diario de Opiniones', ha explicado el digital.

La presentación del ejemplar, de entrada libre y que contará con la presencia de algunos de los autores participantes, será este jueves, 9 de abril, a las 17.00 horas en el Salón de Actos de la Universidad Europea del Atlántico, en el marco de las III Jornadas de Inteligencia Artificial: Oportunidades y Desafíos en los Medios.

En esta ocasión, el libro, con una extensión de 366 páginas, cuenta con la participación de cerca de 60 autores procedentes de diferentes ámbitos como la política, la economía, el mundo laboral o la representación vecinal, pasando por el periodismo o la salud.

Todas ellas conforman una mirada global y diversa sobre los acontecimientos que se han producido a lo largo de 2025, convirtiendo este ejemplar en un testimonio sobre la historia reciente de Cantabria, España y el mundo.

Como es tradición en todos los volúmenes, este 'Diario de Opiniones' cuenta con un prólogo y una portada original. El primero corre a cargo del periodista cántabro Lino Javier Palacios. Licenciado y Doctorado en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco, Palacios ha desarrollado su carrera profesional en todos los medios de comunicación, destacando su labor en la Gaceta del Norte, Cadena SER, El País, Diario 16, TVE en Cantabria o As, entre otros. En muchos de ellos ha ocupado cargos de la máxima responsabilidad, ya sea como director, jefe de redacción o de sección, y en 2018 recibió el premio José Estrañi por su trayectoria profesional.

A su faceta periodística se suma otra igualmente importante, la literaria, pues ha publicado diversos libros, entre ellos 'Un palacio para mí. Vivencias, venturas y aventuras del niño que nació y creció en la península de La Magdalena', en la que une su propia biografía con la del Palacio de La Magdalena.

Por otro lado, la portada de esta edición, titulada 'A su ritmo', corre a cargo de Artakanto, dúo de artistas formado por Oskar Jubete y Nekane Cobo. La ilustración nace como "reivindicación del papel de la mujer en el ámbito rural, y prácticamente en todos los ámbitos", como señalan los autores, que han querido reflejar la fuerza de las mujeres "más allá de los momentos de trabajo" y su papel como "transmisoras de tradiciones orales".

El dúo Artakanto nace de la pasión de Nekane y Oskar por la etnografía y el folklore, así como por la cultura pop y el diseño. En sus obras, en formato collage, se invita a la reflexión con toques de humor sobre "cómo en un mundo globalizado, el pasado más local o regional y sus símbolos pueden persistir".

PARTICIPANTES

Entre las páginas del 'Diario de Opiniones' 2025 destacan nombres del periodismo relevantes como Juan González Bedoya, Juan Zafra (director general del Club Abierto de Editores -Clabe-), Miguel del Río, Isidro Cicero, Fernando Collado y Óscar Sañudo, además de representantes de diferentes colectivos sociales como Antonio Vilela, Arancha Navarro, José Antonio Ricondo, Judit Gutiérrez, María Toca, Manuel Alegría y Víctor Javier Cavia.

A ellos se suman representantes políticos como el exvicepresidente de Cantabria, Pablo Zuloaga; la exsecretaria de Organización del PSOE, Noelia Cobo; la portavoz de Igualdad del PRC, Vanessa Montes; el alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón; el secretario general de OlaCantabria, Juan Ramón Carrancio; la concejala de Festejos e Igualdad de Torrelavega, Patricia Portilla; o la coordinadora de Podemos Cantabria, Mercedes González, entre otros.