La Dirección General de Montes y Biodiversidad lanza el proyecto 'Superviviente Vindio' y un concurso de fotografía

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SANTANDER 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Montes y Biodiversidad ha impulsado el proyecto 'Superviviente Vindio: Alianza por los Ríos de Liébana y la Sostenibilidad del Territorio', una iniciativa de educación, sensibilización y participación ambiental promovida por el Parque Nacional de los Picos de Europa y el Plan de Sostenibilidad Turística de Liébana, que arranca con la convocatoria del concurso fotográfico 'Ríos con Vida'.

En un comunicado, el Gobierno de Cantabria ha subrayado que el proyecto se ha creado con el objetivo de acercar a la ciudadanía la importancia de los ecosistemas fluviales de montaña y la "extraordinaria biodiversidad que albergan".

Entre sus principales protagonistas se encuentra el desmán ibérico, una de las especies más singulares y emblemáticas de la fauna peninsular, cuya presencia en los ríos lebaniegos constituye un indicador de la buena conservación de estos hábitats.

Según han destacado desde la Dirección General de Montes y Biodiversidad la preservación de los ríos es fundamental para garantizar la salud de los ecosistemas, conservar la biodiversidad y asegurar un futuro sostenible para el territorio.

En este sentido, 'Superviviente Vindio' busca fortalecer el vínculo entre la población y los espacios naturales a través de actividades participativas que fomenten el conocimiento y el respeto por el medio ambiente.

Durante los próximos meses se desarrollará un programa de acciones abiertas al público que incluirá: el concurso fotográfico 'Ríos con Vida'; la creación de un mural comunitario inspirado en la biodiversidad fluvial; jornadas de limpieza y mejora del entorno de los ríos; la elaboración de materiales educativos y divulgativos dirigidos a todos los públicos, y la documentación audiovisual de las actividades y resultados del proyecto.

CONCURSO FOTOGRÁFICO 'RÍOS CON VIDA'

Respecto al concurso fotográfico, el Ejecutivo ha destacado que es una propuesta que invita a residentes, visitantes, profesionales y aficionados a la fotografía a capturar la belleza y riqueza ecológica de los ecosistemas fluviales del Parque Nacional de los Picos de Europa.

Las imágenes presentadas podrán reflejar la biodiversidad asociada al agua, los paisajes fluviales, la vegetación de ribera, la fauna vinculada al medio acuático, así como aquellos pequeños detalles naturales que contribuyen a la singularidad de los ríos de Liébana.

El certamen pretende utilizar la fotografía como herramienta de divulgación ambiental y sensibilización, promoviendo una mirada respetuosa hacia el patrimonio natural y resaltando la importancia de su conservación.

La participación será gratuita y estará abierta tanto a fotógrafos profesionales como aficionados residentes en España.

Las fotografías podrán presentarse hasta el 13 de diciembre de 2026, ambos inclusive, mediante envío al correo electrónico: dgbiodiversidad@cantabria.es indicando en el asunto: Concurso de Fotografía "Superviviente Vindio: Ríos y Vida".

Cada participante podrá presentar un máximo de tres fotografías en formato JPG y con un tamaño máximo de diez megabytes por imagen.

PREMIO Y EXPOSICIÓN.

El jurado valorará aspectos como la calidad artística y técnica, la originalidad, la adecuación a la temática y la capacidad de las imágenes para transmitir los valores naturales de los ecosistemas fluviales.

El concurso contará con un premio único consistente en: 200 euros, una camiseta oficial del Parque Nacional de los Picos de Europa, y una braga de cuello del proyecto 'Superviviente Vindio'.

Además, todas las fotografías admitidas formarán parte de una exposición temporal que permanecerá instalada durante al menos tres meses en el Centro de Visitantes de Sotama, contribuyendo a difundir la riqueza natural de los ríos de Liébana y el compromiso de la sociedad con su conservación.